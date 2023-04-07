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曼哈頓華埠「開放街道」15日登場 復活節還有尋蛋活動

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛，一不小心就挑花了眼，但奈何篇幅有限，小編經過一番篩選，最後整理出三款季節限定，一款新品，以及四款人氣經典，與您分享。

1. 巧克力慕斯蛋（Chocolate Mousse Eggs）

售價：3.99元

Trader Joe's每年復活節都會推出的超人氣限定產品。從包裝到產品造型都非常應景、惹人愛。一個包裝有六枚蛋，三款不同的設計。厚厚的巧克力慕斯層，剛咬下去的時候感覺是在吃巧克力，但實際上裡面很鬆軟。需要放入冰箱冷藏保存。

1. 巧克力慕斯蛋（Chocolate Mousse Eggs），售價：3.99...
1. 巧克力慕斯蛋（Chocolate Mousse Eggs），售價：3.99元（記者葛歆睿 / 攝影）

2. 春季軟糖（Spring Gummies）

售價：3.49元

又是一款Trader Joe’s春季限定產品。軟糖的造型有花朵、鳥兒、和蝴蝶，味道包括鳳梨、青蘋果、和草莓，從裡到外都散發著春天的氣息。

2. 春季軟糖（Spring Gummies），售價：3.49元。（記者葛歆睿 ...
2. 春季軟糖（Spring Gummies），售價：3.49元。（記者葛歆睿 / 攝影）

3. Springle Jangle

售價：3.99元

Springle Jangle同樣是春季限定產品，與假日季的Jingle Jangle非常相似，但在顏色和內容上做了調整，更加清爽明快、更符合春天的心境。每袋內容豐富有酸奶覆蓋的椒鹽捲餅、迷你黑巧克力、牛奶巧克力花生醬杯、黃油太妃糖花生、黑巧克力喬喬樹皮和春季糖果例如如m&m等。

3. Springle Jangle，售價：3.99元（記者葛歆睿 / 攝影）
3. Springle Jangle，售價：3.99元（記者葛歆睿 / 攝影）

4. 番茄葉香薰蠟燭（Tomato Leaf Scented Candle）

售價：9.99元

Trader Joe’s最新推出的番茄葉蠟燭。根據產品描述，香調是新鮮採摘的番茄葉、佛手柑、大黃和天竺葵，由大豆蠟、椰子油和蜂蠟與兩種無鉛棉絮混合合成，燃燒時間約為40小時。聞起來像是松樹、香料和淡淡的甜薄荷，味道濃郁，屬於那種愛的人會很愛，不喜歡的人卻完全接受不了的。

4. 番茄葉香薰蠟燭（Tomato Leaf Scented Candle），售...
4. 番茄葉香薰蠟燭（Tomato Leaf Scented Candle），售價：9.99元（記者葛歆睿 / 攝影）

5. 豬肉小籠湯包（Pork & Ginger Soup Dumplings ）

售價：3.49元

簡單、方便、快捷，只要微波爐微波1.5分鐘就是一餐，是偷懶或趕時間時的好夥伴，每一顆都有滿滿的湯汁上一點點薑提味，可以媲美不少餐廳里的小籠包。注意不要放冰箱太久，避免皮會變厚變硬。

豬肉小籠湯包（Pork & Ginger Soup Dumplings ），售價...
豬肉小籠湯包（Pork & Ginger Soup Dumplings ），售價：3.49元（記者葛歆睿 / 攝影）

6. 台灣蔥油餅（Trader Joe’s Taiwanese Green Onion Pancakes）

售價：2.49元

又是一款懶人必備的快捷食品。每個包裝有五張餅，非常薄，直徑只有7英寸左右，比義美蔥抓餅小圈。味道各有千秋，義美蔥抓餅煎久一點的話邊吃起來脆脆的，Trader Joe’s的台灣蔥抓餅偏厚，吃起來比較有層次、比較Q。

台灣蔥油餅（Trader Joe’s Taiwanese Green Onion...
台灣蔥油餅（Trader Joe’s Taiwanese Green OnionPancakes），售價：2.49元（記者葛歆睿 / 攝影）

7. 迷你巧克力甜筒（Hold the Dairy! Vegan Chocolate Mini Cones）

售價：3.79元

手掌大小的迷你巧克力甜筒冰淇淋，一盒有8支，每支只有86卡左右，如果你喜歡吃甜點，但又正在減肥，那飯後吃一支也不會很有罪惡感。一共有四種口味，巧克力、巧克力碎、香草、和咖啡豆。之所以叫巧克力甜筒，是因為甜筒本身有加一層巧克力。

8. 黃桃罐頭（Yellow Cling Peach Halves）

售價：4.79元

Trader Joe’s的高人氣商品。據說罐頭裡的黃桃生長於西班牙瓦倫西亞靠近溫暖的地中海的地方，然後經過去皮、去核並保存在白葡萄汁中，因此味道獨特。一瓶有八塊黄桃，個頭都挺大的，味道不是很甜，但肉汁飽滿、肉質很厚，冷藏之後吃很過癮。 看到有人推薦黃桃罐頭的汁可以直接加氣泡水，變成有風味的氣泡飲料，不妨在家可以嘗試一下。

黃桃罐頭（Yellow Cling Peach Halves），售價：4.79元...
黃桃罐頭（Yellow Cling Peach Halves），售價：4.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's 咖啡 復活節

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