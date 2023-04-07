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加州聖荷西警察工會 開除涉毒高管

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涉毒高管被聖荷西警察工會開除 第一輪內部調查結束

記者王子涵／聖荷西即時報導
塞戈維亞被聖荷西警察工會開除。（記者王子涵/翻攝）
塞戈維亞被聖荷西警察工會開除。（記者王子涵/翻攝）

聖荷西警察工會（San Jose Police Officers’ Association）7日開除了涉嫌販毒的工會高管塞戈維亞 （Joanne Marian Segovia）。

塞戈維亞在該工會工作長達20年，之前任職行政總監。因涉嫌非法進口合成鴉片類藥物芬太尼等，塞戈維亞遭到聯邦刑事起訴，目前案件正在審理中。

警察工會主席普理查德（Sean Pritchard）發表聲明稱，對塞戈維亞犯罪行為的指控迫使工會形成更強大的內部監管，並促成制定更早發現該犯罪行為的變革。

開除塞戈維亞的決定是在聖荷西警察工會完成第一階段內部調查後進行的，工會還將聘請獨立調查員繼續調查，包括塞戈維亞利用是否利用工會資源販毒，以及曾經的內部調查是否已經查出她的犯罪行為。

普理查德表示，他將公布調查員的人選。「調查員將對工會工作進行無保留的審查。」

工會發言人之前曾表示，塞戈維亞沒有任何可疑的行為，工會沒有理由調查她。「被指控的罪名很離譜，我們沒有發現任何跡象顯示她被指控的罪名。」

根據起訴書顯示，塞戈維亞使用其家庭和辦公室的電腦、工作郵箱管理協調成千片鴉片類藥物的運輸。毒品包裹來自於包括印度、加拿大、中國、英國等國家，被偽裝成化妝品、巧克力、糖果等。

亞裔法律聯盟（Asian Law Alliance）執行主任根田（Richard Konda）曾表示，儘管在審判上堅持無罪推定原則，但是根據目前掌握並公開的證據，塞戈維亞很難逃脫指控。

社區組織Silicon Valley De-Bug創始人賈亞德夫（Joanne Segovia）表示，警察工會要麼非常無能，要麼有其他人也參與了犯罪。

根田認為，塞戈維亞很難逃脫指控。（記者王子涵／攝影）
根田認為，塞戈維亞很難逃脫指控。（記者王子涵／攝影）

警察 聖荷西 亞裔

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