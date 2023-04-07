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北加金山知名華裔牙醫被謀殺 診所正掛牌出售

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）去年8月21日被男友Nelson Chia僱兇殺害，享年60歲，她原本在華埠的診所正在出售。（徐麗麗好友提供）
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）去年8月21日被男友Nelson Chia僱兇殺害，享年60歲，她原本在華埠的診所正在出售。（徐麗麗好友提供）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）去年8月21日被男友Nelson Chia僱兇殺害，享年60歲。適逢清明節，徐麗麗的好友Cindy等四個好友，也特意撰寫文章懷念。她對本報表示，最難忘的是徐麗麗爽朗的笑容、大剌剌的性格，永遠為病人著想。目前，徐麗麗的診所正在掛牌出售。

徐麗麗畢業於上海交通大學（原上海第二醫科大學）口腔系85屆五大班。之前她的好友多次對本報表示，徐麗麗為人熱心開朗，經常在家中舉行派對，力所能及地幫人。

Cindy說，徐麗麗為人爽快、天性樂觀、大剌剌。Cindy曾覺得牙齒不好看，總是擔心不夠漂亮，但徐麗麗卻對她說，「沒必要花冤枉錢，整了牙齒，反而不好！」Cindy說，徐麗麗在屋崙華埠的診所，以前患者人滿為患，過去看病都要等待一段時間，如今隨著徐麗麗離世，看病的人減少，裡面冷冷清清，人事全非，頗讓人唏噓，而診所也正在掛牌出售。

徐麗麗的案件，經歷驚天逆轉。2022年8月21日徐麗麗和73歲男友Nelson一起去東屋崙小西貢社區一家華人按摩店按摩。停車後，有一輛車靠近，有人繞過駕駛座上的Nelson，跑到副駕駛座的徐麗麗身邊襲擊，疑似要搶劫，兇手殘忍地連開三槍，她不幸遇害。

警方在時隔兩個月後，忽然逮捕Nelson，認為他為了利益僱兇手貝森（Hasheem Bason）殺人。不過，在被逮捕不到一天，Nelson就在獄中自殺。警方後來指出，徐麗麗的壽險保單、信託、有限公司、不動產和帳戶，價值在1200萬至1400萬元間，Nelson是受託人，若徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。

屋崙 華埠 壽險

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