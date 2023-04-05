矽谷精英Bob Lee遇刺身亡 馬斯克：舊金山暴力犯罪非常可怕

加密幣新創公司MobileCoin產品長Bob Lee，5日在舊金山街頭遇刺身亡。（取自MobileCoin公司）

矽谷知名人物、加密幣新創公司MobileCoin產品長Bob Lee，驚傳在舊金山 街頭遇刺身亡，享年43歲。

舊金山警察 局在官網上表示，警方於5日凌晨2:35接到報案後出動，發現一名43歲男子被刺傷，送醫後死亡。舊金山警察局發言人拒絕對彭博新聞透露更多案情，因為命案仍處於調查階段。目前還沒有任何嫌犯被捕。舊金山紀事報率先報導了這個消息。

買下推特（Twitter）後就不斷批評舊金山的特斯拉執行長馬斯克 ，推文回應了Lee的死訊。馬斯克說，「非常遺憾聽到這個消息。我認識的許多人都被暴擊。舊金山的暴力犯罪極為可怕。即便捉到攻擊者，也通常馬上就被釋放。」

MobileCoin執行長Joshua Goldbard 5日發出新聞稿懷念Lee。Goldbard說，「Lee來自一個充滿愛心的家庭，有一群摯友和合作夥伴。」「他是個充滿夢想的孩子，只要能想像得到事，無論多瘋狂，他都會去實現。」

Lee曾是Square的首位技術長，Square現在更名為Block。他任職Square期間，開發了CashApp，這是一個轉帳工具，讓使用者可以購買股票和比特幣。他職涯早期曾擔任過Google軟體工程師，協助開發安卓系統（Android）。

二十出頭就加入Square，曾經和Lee在CashApp上密切合作過的Max Rhodes表示，Lee在安卓系統和Square的工作成績，讓他成為初入科技業青年心中的「大神」。「每一個人都崇拜他，他可以解決其他人解決不了的問題。頂尖的工程師都想和他一起工作」。

矽谷備受矚目的精英，在舊金山市中心金融區遭遇致命攻擊，令舊金山市府官員想要扭轉該市「犯罪城市」惡名的努力受挫。