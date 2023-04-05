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聖荷西警協醜聞發酵 民權聯盟要求解散

記者王子涵／聖荷西即時報導
聖荷西當地民權組織組成聯盟，於5日中午在市府門前舉行抗議活動。（記者王子涵／攝影）
聖荷西當地民權組織組成聯盟，於5日中午在市府門前舉行抗議活動。（記者王子涵／攝影）

聖荷西警察協會（San Jose Police Officers' Association）高管販毒醜聞繼續發酵，當地多個民權組織組成聯盟於5日中午在市府門前舉行抗議活動。

64歲的聖荷西警協執行總監塞戈維亞 （Joanne Marian Segovia）因涉嫌企圖非法進口合成阿片類藥物芬太尼，於1日遭到聯邦刑事訴訟。這一消息不僅讓當地社區感到震驚，也為灣區的禁毒事業蒙上陰影。

來自聖荷西州大人權研究學院的學生們舉著「沒有公正，就沒有和平」、「貪污的警察協會」、「減少預算、卸除武器、解散協會」等標語表達不滿。

亞裔法律聯盟（Asian Law Alliance）執行主任孔達（Richard Konda）對本報表示，儘管在審判上堅持無罪推定原則，但是根據目前掌握並公開的證據，塞戈維亞很難逃脫指控。

「警察協會怎能夠允許這樣的行為持續數年？警察協會怎麼可能沒有注意到她的罪行？」孔達說，「這太震驚了，這必須要有個結果。」

塞戈維亞膽大到不僅使用工作電腦，還使用警察協會的UPS帳號分銷毒品，甚至國土安全部找上門後還不收手。

抗議聯盟呼籲聖荷西市府取消警察協會的合法性，解散組織，而非展開漫長且無異議的談判與調查。

聖荷西當地民權組織組成聯盟，於5日中午在市府門前舉行抗議活動。（記者王子涵／攝影...
聖荷西當地民權組織組成聯盟，於5日中午在市府門前舉行抗議活動。（記者王子涵／攝影）
孔達認為，塞戈維亞很難逃脫指控。（記者王子涵／攝影）
孔達認為，塞戈維亞很難逃脫指控。（記者王子涵／攝影）
聖荷西州立大學人權研究學院的學生參與抗議活動。（記者王子涵／攝影）
聖荷西州立大學人權研究學院的學生參與抗議活動。（記者王子涵／攝影）

警察 聖荷西 刑事訴訟

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