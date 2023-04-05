我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷高管Bob Lee 金山街頭被亂刀捅死

會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

張大千拍出2.5億港元作品 當時於北加寓所創作

記者李榮／聖他克拉拉市即時報導
舒建華表示，這次拍出的作品是在完全熟紙上創作，對技巧的要求更高。（記者李榮／攝影）
舒建華表示，這次拍出的作品是在完全熟紙上創作，對技巧的要求更高。（記者李榮／攝影）

香港蘇富比拍賣昨晚舉行五十周年拍賣，張大千「花開十丈影參差」專拍下午5時起開拍，起拍價為港幣1億5000萬，經過兩位電話委託15分鐘競拍，最終以2億1650萬港元落槌，如果再加上加佣金，就是2億51648500港元成交，創下張大千作品史上的第三高價。

對於此次的高價拍賣，硅谷亞洲藝術中心館長舒建華分析，雖然價格確實比他自己事先心裡預期的高不少，但就藝術成就來說，張大千1950年代末開始探索到1960年代末走向成熟的潑墨和潑彩，可以說是中國近現代繪畫中「最了不起的創新」。雖然，在張大千生前、甚至死後20年都沒有獲得學術界與藝術界的肯定，但這次拍賣正是時值張大千逝世40周年的一年，也算告慰張大千的在天之靈。

此次拍出的「花開十丈影參差」是拍賣史上第三高的張大千作品。事實上，張大千以日本屏風繪製的荷花畫應該有六幅，這次的作品是其中之一。「花開十丈影參差」是首次進入拍賣，沒想到就拍出超高價。

張大千曾在北加住過多年。舒建華指出，這次拍出的作品是張大千1973年在北加州卵石灘17英哩（17 Mile Drive）風景區的寓所「環蓽庵」創作，尺幅約六英呎見方，畫在對折的日式金箋屏風上，以潑墨和潑彩而成。從拍賣價格來說，到目前為止，共有13件張大千畫作市價超過一億元人民幣，其中有8件是潑墨和潑彩。而張大千前五幅最貴畫作中，其中4幅是潑墨和潑彩，可見張大千潑墨和潑彩的成就。

舒建華表示，張大千1950年代末開始探索潑墨與潑彩，十多年後成熟，對於中國近現代繪畫中，是極為重大的創新。然而，在張大千生前，乃至去世20年後都一直沒得到學界和藝術市場的肯定，後來是到2010年前後隨著中國大陸經濟的崛起才有大的改觀。今年是張大千逝世40周年，這次的拍賣結果，正好說明張大千的創新已完全得到肯定，可以告慰了他的在天之靈。

恰逢張大千逝世40周年，硅谷亞洲藝術中心本月也正好在舉辦「大風千古」紀念展，展品張大千作品、信札、照片、大風堂用紙和珍稀出版物，展品來自美國張大千家人、友人、門人、機構、私人和藝術中心的收藏，而其中多數更為首次公開展出。舒建華5日指出一幅作品介紹，這次拍出的「花開十丈影參差」是在「完全熟紙」上所做，與這次展出的一幅畫作用的就是同類型的紙。這種紙屬於不滲水的類型，墨會留在紙面上，因此作畫的時候技巧要求更高。畢竟一但控制不好，紙面就會非常難看。

舒建華並表示，這類的畫作與一般畫作不同，普通畫作是先畫好再裱框；但這類型的畫作是先裱在木框上才創作。通常是準備特定給朋友，或者事先決定好用途，才會以這樣的方式作畫。

事實上，從紀錄上來看，也同樣證實張大千的潑彩是到近十年來才獲得該有的肯定。1970年張大千在Carmel的Laky畫廊做展，依據那時出席畫展開幕的侯北人所做的記錄，圖錄封面上的潑彩代表作「雪山晚照」價格僅僅是1000美元，與傳統題材水墨作品略高一點，可見當時對張大千的潑彩藝術並沒有被重視。

70年代張大千的潑彩，即使是代表作，也僅1000美元。（記者李榮／翻攝）
70年代張大千的潑彩，即使是代表作，也僅1000美元。（記者李榮／翻攝）
早期張大千的潑墨潑彩沒有受到極致的肯定。（記者李榮／翻攝）
早期張大千的潑墨潑彩沒有受到極致的肯定。（記者李榮／翻攝）

拍賣 三高 北加

上一則

北加連續降雨 季節性花粉過敏發作機率大幅提高

下一則

聖荷西警協醜聞發酵 民權聯盟要求解散

延伸閱讀

張大千逝世40年 硅谷亞藝中心舉辦紀念展

張大千逝世40年 硅谷亞藝中心舉辦紀念展
張大千逝世40周年 矽谷亞洲藝術中心辦紀念展

張大千逝世40周年 矽谷亞洲藝術中心辦紀念展
結合書法與繪畫 華裔藝術家「新書寫」展

結合書法與繪畫 華裔藝術家「新書寫」展
媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4月12日截止

媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4月12日截止
媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4/12截止

媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4/12截止

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

2023-04-04 19:43
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店