北加連續降雨 季節性花粉過敏發作機率大幅提高

疾病控制与预防中心CDC表示，美國每年有26%的成年人和19%的兒童过敏。今年過敏的人可能會更多。（記者葛歆睿 / 攝影）

近日北加降雨頻繁，季節性花粉過敏 症處於歷史最高水平，不少人正在經歷嚴重的過敏症狀。

聯邦疾病防治中心 （CDC）表示，氣候變化可能導致花粉濃度更高、花粉季節更長，許多人會因花粉和其他過敏原，健康收到影響。根據統計，美國每年有26%的成年人和19%的兒童過敏。而今年因為天氣的異常，可能過敏的人會更多。

季節性過敏通常發生在春季，此時身體會對來自花、草和樹木的花粉產生反應。過去的幾個月裡，加州 降雨量很大，影響了植物的生長和花粉的數量；此外，大風也將花粉吹向四周。

Pollen.com將花粉水平從0到12進行分級，其中8被認為是中、高水平。本周末灣區的花粉水平可能會達到10.6左右，又恰好是復活節，家長讓小孩參與彩蛋遊戲時，應特別留意花粉影響。

常見的過敏症狀包括打噴嚏、咳嗽、流鼻涕以及眼睛、喉嚨和口鼻癢。專家建議透過以下方式減緩過敏症狀

· 鼻腔沖洗；

· 避免在有風的時候和花粉含量最高的清晨時分外出；

· 避免將花粉帶回家，回家後洗澡、換衣服；

· 使用空調而不是窗戶；

· 尋找適合的藥物。