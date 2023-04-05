矽谷科技高管 舊金山街頭被亂刀捅死
服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官、43歲的鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。警方表示，目前還沒有人被捕，調查仍在進行中。
鮑勃·李曾幫Square公司推出Cash App，目前在加密貨幣和數字支付創業公司MobileCoin擔任其首席產品官。鮑勃·李離世地點，距離谷歌和Mozilla公司在Embarcadero社區的辦公室一個街區。根據舊金山警局的聲明，警員在4日清晨接到Rincon地區發生刺傷的報告，發現一名43歲的成年男性受害者，身上有明顯的刺傷。警官進行救助，並召集醫護人員到現場。受害者被送往當地一家醫院，傷勢嚴重，有生命危險。儘管現場響應者和醫務人員作出努力，但受害者還是因傷勢過重而死亡。
鮑勃的父親Rick Lee也在Facebook上發表聲明證實此消息，他說，「我剛剛失去了我最好的朋友，我的兒子鮑勃·李，他在星期二清晨在舊金山的街頭失去了生命。2019年他的母親去世後，我和鮑勃搬到了加州米爾谷（Mill Valley），最近我們在2022年10月搬到了邁阿密。兩個單身漢生活在一起是一種冒險，我很高興我們能在這最後幾年變得如此親密。鮑勃會把他的衣服給你穿。他永遠不會看不起任何人，並堅持嚴格的無評判哲學。鮑勃比任何人都更努力工作，是我所認識的最聰明的人。所有認識他的人都會懷念他。感謝那些伸出援助之手的人。」
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