矽谷科技高管 舊金山街頭被亂刀捅死

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官、43歲的鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山 街頭被人刺死。警方表示，目前還沒有人被捕，調查仍在進行中。

鮑勃·李曾幫Square公司推出Cash App，目前在加密貨幣 和數字支付創業公司MobileCoin擔任其首席產品官。鮑勃·李離世地點，距離谷歌和Mozilla公司在Embarcadero社區的辦公室一個街區。根據舊金山警局的聲明，警員在4日清晨接到Rincon地區發生刺傷的報告，發現一名43歲的成年男性受害者，身上有明顯的刺傷。警官進行救助，並召集醫護人員到現場。受害者被送往當地一家醫院，傷勢嚴重，有生命危險。儘管現場響應者和醫務人員作出努力，但受害者還是因傷勢過重而死亡。