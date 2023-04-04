我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加突發規模4.5地震 罕見震動矽谷

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

記者江碩涵／矽谷即時報導
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）

近來各種詐騙案件頻傳，不少人透過社群媒體，如臉書、假網頁吸引人點擊，進而騙取個資、詐騙小額金錢；也有透過手機簡訊裝熟，進而騙取人的信賴，而投入感情、金錢。有位矽谷生化博士，就因為相信網路購物，最後付款了一直沒收到貨，雖然只被騙了上百元，但還是提醒大家，網路購物務必小心，尤其要注意「一頁式購物網站」，最容易被詐騙。

所謂的「一頁式購物網站（One-page Web）」，是指在一個頁面裡呈現所有的網站內容，有不少一頁式網站都是從臉書或Line、微信引入人氣與流量，讓人誤以為是官網而購買，進而被騙錢。

在矽谷從事生化研究的博士唐小姐就是被類似的網站詐騙。她表示，3月24日在臉書突然被推播水果廣告，因為是稀有的熱帶水果，平常超市看不到，覺得很有興趣，私訊那位賣家，賣家馬上回覆說人在德州，要在德州取貨，不然要到他成立的網頁下單，從德州寄至加州矽谷。

唐小姐說，她連上網頁後，其實就是連入了「一頁式購物網站」，但她渾然不覺，等到付款時直接連到Paypal帳號，就突然付款了，賣家接著裝作煞有其事的樣子，詢問送貨地址並給予出貨追蹤碼（Tracking Number），但過了好幾周，都沒有下文。

唐小姐說，等她發現有異狀時，賣家早已消失，網站也消失了，人去樓空，但她上臉書看相關廣告時，發現又有類似的水果廣告，同樣的照片、價格、內容，但網站完全不同，也是不同賣家在賣，她才驚覺這是一起詐騙案件，立刻將詐騙經過上傳至聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）。

雖然被詐騙的金額僅109元，不過唐小姐說，身為一位博士，因為相信網路購物而被詐騙，感覺實在很傻，希望能以切身之痛提醒華人，要小心「一頁式購物網站」的詐騙問題。臉書上充斥許多假訊息與假購物網站，千萬不要太相信來源不明的購物網站，購物前也可以查詢網站是否可靠，例如上https://www.bbb.org/查詢公司，都是阻擋被詐騙的方法。

除了網站購物外，近來也有不少華人接到來路不明的電話，尤其是偽裝成快遞公司、電信公司等。矽谷民眾蔣舜蘭表示，日前才接到有中國口音的男子，假藉AT&T員工，直接打電話來詢問門號，即便拒絕對方詢問，對方仍不斷換號碼狂打電話進來騷擾，直到先生接手電話後用英文詢問對方到底要做什麼，對方才吱吱嗚嗚的用「破英文」掛掉電話，再也沒打來。

她說，同一通電話不只她接到，身邊許多鄰居、好友也都有接到這通「來自AT&T的電話」，懷疑都是因為網路購物時，個資外洩影響。蔣舜蘭說，類似電話還有假冒中國領事館領包裹、快遞公司詢問包裹以及假裝成好友，傳簡體字中文簡訊詢問要不要約出來喝咖啡、喝茶、教小孩彈鋼琴、教小孩英文等，這些都是詐騙現在慣用的手法，民眾千萬得小心。

此為3月24日詐騙唐小姐的假賣家，詐騙完成後，就消失無影無蹤。（唐小姐提供）
此為3月24日詐騙唐小姐的假賣家，詐騙完成後，就消失無影無蹤。（唐小姐提供）

詐騙 臉書 矽谷

上一則

矽谷僑領電郵被駭 歹徒冒名指示銀行匯款10萬

延伸閱讀

矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相

矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相
北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼
疑似專搶矽谷的亞太裔社區 兩嫌疑人終於被捕

疑似專搶矽谷的亞太裔社區 兩嫌疑人終於被捕
愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機
場邊人語／兩場高分 令人興奮

場邊人語／兩場高分 令人興奮

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
34項重罪指控 川普拒認罪

34項重罪指控 川普拒認罪
川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人