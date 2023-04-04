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矽谷僑領電郵被駭 歹徒冒名指示銀行匯款10萬

記者李榮／密爾比達即時報導
許多歹徒鎖定信箱，竊取其內的支票。（記者李榮／攝影）
許多歹徒鎖定信箱，竊取其內的支票。（記者李榮／攝影）

詐騙事件頻傳，特別是透過網路的詐騙，更是幾乎每天都在發生的事情。為了宣導反詐騙、提醒民眾當心網路詐騙，北加州急難救助協會庫比蒂諾分會在南灣華僑文教服務中心舉辦防詐騙講座，邀請到華美銀行資深副總裁唐孝先，以及全美台聯會前會長陳建芬分享詐騙防範與自身經歷。陳建芬更表示，先前電郵曾被盜，駭客進入電郵匯款十萬美元給一不知名帳戶，所幸後來即時發現，攔截成功。

當日兩人就銀行帳戶的保護、網路社交媒體的詐騙手法及實際發生的詐騙案例進行講解和分享，吸引近200位僑胞到場出席。包括僑務委員呂玉貞、魏德珍以及林美蓮、洪讀、鄭光志等多位僑學界領袖都到場參與該講座。

急難救助協會庫比蒂諾分會長汪昌泰表示，近來詐騙事件層出不窮，手法更日新月異，因此急難救助協會庫比蒂諾分會覺得有義務和責任宣導反詐騙，並且分享最新案例與詐騙手法，希望大家引以爲戒，避免受到財務的損失及心理的創傷。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑主任也到場致意，並感謝北加州急難救助協會服務鄉親不遺餘力。莊雅淑表示，政府海外駐外人員有限，所以結合僑界人士一起協助有需要幫助的人，僑委會已在全球成立了108個急難救助協會，建立完整的安全聯絡網，希望帶給海外僑胞或留學生一份溫暖。

唐孝先在銀行業界已有30多年的經驗。他表示，現在詐騙真的非常猖獗，提醒民眾萬一發現被騙應該立即報案，並與銀行聯繫，在一定的時間內有機會能救回金錢。

陳建芬則以自身經驗表示，幾年前她的電郵帳號曾被盜，騙徒竟然駭客進入郵箱，用她平時電郵的口吻互動溝通，還發匯款通知給平時的合作銀行，指示匯款10萬元。而巧合的是，公司原先確有與銀行簽約，授權以電郵通知匯款，因此那筆錢就真的被匯了出去。後來是合作銀行打電話通知，才得知在不知情下竟有人冒名匯款，因此立即與款項的收款銀行聯繫。所幸收款的美國銀行也覺得金額較大，收款帳戶又是新開戶不久，因此那時尚未解款，款項攔截成功。

陳建芬也表示，詐騙實在太氾濫，她前兩天被檢察官通知，告知一張三年前開的支票被人竊取後偽造。後來才想起，應該是之前一次信箱被破壞，可能當時別人寄來的支票也在其郵箱中因而遭竊。不過當時因為沒有收到該收的款項，早已通知對方止付並重新付款，才沒有實質的損失。

莊雅淑再次提醒民眾，留意各式詐騙手法。另一方面，她也再次鼓勵僑胞們申請i僑卡，且持有i僑卡可以在全球4000家特約商店、包含北加的30家商店內享受優惠服務。

急難救助協會庫庫比蒂諾分會舉辦防詐騙講座。（記者李榮／攝影）
急難救助協會庫庫比蒂諾分會舉辦防詐騙講座。（記者李榮／攝影）

詐騙 北加 加州

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