我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加突發規模4.5地震 罕見震動矽谷

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

柏克萊專家：起訴川普雖鞏固基本盤 對他競選總統有害

記者劉先進／柏克萊即時報導
柏克萊加大政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）分析，在短期內，這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨內的基本盤。但在總統大選中，似乎可能會傷害他。（取自柏克萊加大官網）
柏克萊加大政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）分析，在短期內，這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨內的基本盤。但在總統大選中，似乎可能會傷害他。（取自柏克萊加大官網）

首位被刑事起訴的美國前總統川普，4日出現在曼哈頓最高法院。他涉嫌指示律師向艷星風暴姐(Stormy Daniels)支付13萬的封口費，以掩蓋2006年的桃色事件，且將封口費列為法律費用，違反聯邦選舉財務法。他還被指控向看門人和另一女子支付封口費共18萬。川普對被指控的34項偽造商業記錄罪表示不認罪。每項罪名最高可判處4年監禁，若被定罪，法官也可能會判處他緩刑。

柏克萊加大政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）在校報上說，在短期內，這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨內的基本盤。但在總統大選中，似乎可能會傷害他。他說，選民會對他們的領導人產生感情，不喜歡看到領導人受到攻擊。川普花了大量精力試圖讓支持者相信，民主黨人不支持民主，正在利用政府的力量來壓制他和支持者以及他們的民主權利。在某種程度上，他們可能將起訴事件視為，確認上述觀點。這份起訴書來自一個大城市的地區檢察官，這對大選沒有什麼幫助。如果它首先來自佐治亞州的一個案件，一個佐治亞州的共和黨人，情況可能會有所不同。

他分析，現在川普基本盤的選民可能更願意捐款，更願意支持川普，這可能增加他贏得提名的機會。但在大選中，似乎可能會傷害他。有一點需要注意：大選在相當程度上是由經濟和世界狀況決定的。如果經濟不景氣，而世界狀況不那麼好，很容易看到川普贏得大選，即使這一起訴確實傷害了他。

川普被指控34項偽造商業記錄罪。他也是首個被刑事起訴的美國前總統。（取自白宮官網...
川普被指控34項偽造商業記錄罪。他也是首個被刑事起訴的美國前總統。（取自白宮官網視頻截圖）

川普 共和黨 柏克萊加大

上一則

國民黨智庫執行長柯志恩 周末訪灣區

下一則

矽谷僑領電郵被駭 歹徒冒名指示銀行匯款10萬

延伸閱讀

律師爆川普出庭後心情 「沮喪又生氣」

律師爆川普出庭後心情 「沮喪又生氣」
川普歷史性出庭應訊 這一天太「充實」

川普歷史性出庭應訊 這一天太「充實」
川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人
川普主律師突換成前聯邦檢察官 過去擅長處理白領犯罪

川普主律師突換成前聯邦檢察官 過去擅長處理白領犯罪
影／挺川華裔多 揮舞國旗吶喊…陳文業：堅定支持川普

影／挺川華裔多 揮舞國旗吶喊…陳文業：堅定支持川普

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
34項重罪指控 川普拒認罪

34項重罪指控 川普拒認罪
川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人