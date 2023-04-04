柏克萊專家：起訴川普雖鞏固基本盤 對他競選總統有害

柏克萊加大政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）分析，在短期內，這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨內的基本盤。但在總統大選中，似乎可能會傷害他。（取自柏克萊加大官網）

首位被刑事起訴的美國前總統川普 ，4日出現在曼哈頓最高法院。他涉嫌指示律師向艷星風暴姐(Stormy Daniels)支付13萬的封口費，以掩蓋2006年的桃色事件，且將封口費列為法律費用，違反聯邦選舉財務法。他還被指控向看門人和另一女子支付封口費共18萬。川普對被指控的34項偽造商業記錄罪表示不認罪。每項罪名最高可判處4年監禁，若被定罪，法官也可能會判處他緩刑。

柏克萊加大 政治科學教授倫茲（Gabriel Lenz）在校報上說，在短期內，這次的起訴，可能有助於鞏固川普在共和黨 內的基本盤。但在總統大選中，似乎可能會傷害他。他說，選民會對他們的領導人產生感情，不喜歡看到領導人受到攻擊。川普花了大量精力試圖讓支持者相信，民主黨人不支持民主，正在利用政府的力量來壓制他和支持者以及他們的民主權利。在某種程度上，他們可能將起訴事件視為，確認上述觀點。這份起訴書來自一個大城市的地區檢察官，這對大選沒有什麼幫助。如果它首先來自佐治亞州的一個案件，一個佐治亞州的共和黨人，情況可能會有所不同。