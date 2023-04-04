矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相

Sixth Street投資公司與4名前女足國家隊成員展開合作，在灣區組建一支全新的女足職業隊。（記者王子涵/翻攝）

國家女子足球 聯賽（The National Women's Scooer League，簡稱NWSL）在北加灣區 擴建第14支球隊，這將是第一支落戶在灣區的職業女足球隊。

NWSL4日宣佈，國際投資 公司Sixth Street與4名前女足國家隊成員展開合作，組建一支新球隊。入會費用達到5300萬元，超過上支新球隊的10倍。

球隊的名稱、球館目前還未公佈，但極大可能會落戶至聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes）的主場PayPal公園球場。球隊計畫在2024賽季亮相。

Sixth Street公司是世界多家職業體育俱樂部的投資者，包括皇家馬德里（Real Madrid）、巴塞羅那（FC Barcelona）、聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）等。

四名前女足隊員都曾在聖他克拉拉大學校隊訓練，她們將作為俱樂部創始人建設球隊。她們是沙桑（Brandi Chastain），奧斯伯恩（Leslie Osborne）, 斯拉頓（Danielle Slaton）和 瓦格納（Aly Wagner）。

Sixth Street公司預計總投資1.25億，除入會費外還將建設一座價值7200萬元的訓練場館。