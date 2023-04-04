北加海沃議員缺搶翻天 最後由西語裔馬爾克斯宣誓上任

縣議員卡森在會後發佈推文表示歡迎馬爾克斯的加入縣議會。馬爾克斯、麥利、譚蓮娜、豪伯特以及卡森（左至右）。（取自/卡森推特）

3月30日下午舉行的阿拉米達縣特別縣議會中決定，由海沃（Hayward）西語裔市議員馬爾克斯（Elise Marquez）填補今年2月癌逝的前第二區縣議員威爾（Richard Valle）的席位。馬爾克斯在4月4日縣議會中正式宣誓就任，成為阿縣議會中第二名少數族裔社區的女性代表。

這個議員席位當初出缺後，有四人表達強烈意願參與甄選，其中包含了佛利蒙現任華裔 副市長黃潔宜（Teresa Keng），但最後由馬爾克斯獲選。

4日上午阿縣議會中的第一項議程就是為馬爾克斯舉行宣誓儀式。阿縣縣議會主席麥利（Nate Miley）先和工作人員確定了本次宣誓儀式的程序，之後他表示，也將馬爾克斯任命為公共保護委員會（Public Protection Committee）主席，以及廢物管理局（Waste Management）以及東灣社區能源（East Bay Community Energy，簡稱EBCE）的成員，他表示期待與馬爾克斯一同在縣議會服務。

第一區縣議員豪伯特（David Hurbert）也對馬爾克斯的加入感到興奮，他向馬爾克斯說：「在幾分鐘後，你就可以站在這裡聽取公眾對議程項目的評論，也將被要求對該議程進行投票 。 」也表示他已聽聞馬爾克斯作風十分勤勉，他相信馬爾克斯的加入將「完整的補充」議會缺位。

縣議員卡森（Keith Carson）也對豪伯特的觀點表示贊同，並在會後發佈推文表示歡迎馬爾克斯的加入。同為女性的華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam) 縣議會中，有另外一名女性成員的加入感到非常令人興奮，並感激馬爾克斯的加入，還表示：「馬爾克斯將成為我們縣議會的一筆巨大財富。」

隨後，馬爾克斯在四位縣議員的見證和親友的簇擁下，完成了宣誓就職的儀式，並加入了當日的縣議會議程。馬爾克斯出生長大在該縣第二區，儘管有工會成員表示，另一候選者SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）為威爾認定的後繼者，但馬爾克斯和佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜（Teresa Keng）在面試 過程展現更多的優勢。