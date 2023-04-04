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北加海沃議員缺搶翻天 最後由西語裔馬爾克斯宣誓上任

記者張曼琳／屋崙即時報導
縣議員卡森在會後發佈推文表示歡迎馬爾克斯的加入縣議會。馬爾克斯、麥利、譚蓮娜、豪伯特以及卡森（左至右）。（取自/卡森推特）
縣議員卡森在會後發佈推文表示歡迎馬爾克斯的加入縣議會。馬爾克斯、麥利、譚蓮娜、豪伯特以及卡森（左至右）。（取自/卡森推特）

3月30日下午舉行的阿拉米達縣特別縣議會中決定，由海沃（Hayward）西語裔市議員馬爾克斯（Elise Marquez）填補今年2月癌逝的前第二區縣議員威爾（Richard Valle）的席位。馬爾克斯在4月4日縣議會中正式宣誓就任，成為阿縣議會中第二名少數族裔社區的女性代表。

這個議員席位當初出缺後，有四人表達強烈意願參與甄選，其中包含了佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜（Teresa Keng），但最後由馬爾克斯獲選。

4日上午阿縣議會中的第一項議程就是為馬爾克斯舉行宣誓儀式。阿縣縣議會主席麥利（Nate Miley）先和工作人員確定了本次宣誓儀式的程序，之後他表示，也將馬爾克斯任命為公共保護委員會（Public Protection Committee）主席，以及廢物管理局（Waste Management）以及東灣社區能源（East Bay Community Energy，簡稱EBCE）的成員，他表示期待與馬爾克斯一同在縣議會服務。

第一區縣議員豪伯特（David Hurbert）也對馬爾克斯的加入感到興奮，他向馬爾克斯說：「在幾分鐘後，你就可以站在這裡聽取公眾對議程項目的評論，也將被要求對該議程進行投票。 」也表示他已聽聞馬爾克斯作風十分勤勉，他相信馬爾克斯的加入將「完整的補充」議會缺位。

縣議員卡森（Keith Carson）也對豪伯特的觀點表示贊同，並在會後發佈推文表示歡迎馬爾克斯的加入。同為女性的華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam) 縣議會中，有另外一名女性成員的加入感到非常令人興奮，並感激馬爾克斯的加入，還表示：「馬爾克斯將成為我們縣議會的一筆巨大財富。」

隨後，馬爾克斯在四位縣議員的見證和親友的簇擁下，完成了宣誓就職的儀式，並加入了當日的縣議會議程。馬爾克斯出生長大在該縣第二區，儘管有工會成員表示，另一候選者SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）為威爾認定的後繼者，但馬爾克斯和佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜（Teresa Keng）在面試過程展現更多的優勢。

馬爾克斯表示，她認為她和卡薩諾瓦有相似的理念，她說：「我們關心勞動人民，我們關心年輕人，我們想幫助人們做出更好的選擇，我知道我們同樣關心很多事情。」馬爾克斯承諾將致力完成前縣議員威爾尚未完成的事務，並強調了，縣議會的透明度，其政綱首要項為，住房負擔能力、安全和該縣的金融穩定性。

馬爾克斯成為阿縣議會中第二名少數族裔社區的女性代表。（取自/阿拉米達縣官網）
馬爾克斯成為阿縣議會中第二名少數族裔社區的女性代表。（取自/阿拉米達縣官網）

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