史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

史丹福大學研究報告指出，人工智慧已經改變了人類的生活。（Getty Images）

人工智慧 軟體目前可能還無法控制生活的所有層面，但這項強大的技術可以生成看似真實的文本和照片，同時還可以控制核融合反應（fusion reactor）和設計晶片 。

史丹福大學「以人為本人工智慧研究院」（Human-Centered Artificial Intelligence Institute）的一份報告顯示了人工智慧在人們生活中的重要性，包括它產生的碳排放量，到對人工智慧行業的大量投資 。

這份名為「人工智慧指數」（AI Index）的報告是由來自學術界和業界的人工智慧專家組成的獨立跨學科小組彙編而成。 以下是部分主要發現：

●科技性能

儘管生成式人工智慧（generative AI）於2022年開始成為公眾話題，但這些軟體目前仍會提供虛假訊息，並且在某些情況下會因其商標賦予的自信胡說八道，因此還難以讓人依賴。

報告稱，儘管存在這些缺點，人工智慧已被證明是科學福音，而且已經被用來「幫助控制核融合反應、提高矩陣運算（matrix manipulation）效率和產生新抗體」。例如，南灣硬體製造商Nvidia已使用人工智慧來為其系統設計更精良的晶片。

然而，人工智慧所需的大量計算能力可能影響環境，這讓人們感到不安。報告引用的一項科學研究指出，訓練一個人工智慧程式產生的碳排放量，是從紐約飛到舊金山單程旅程產生的碳的25倍。

●道德問題

報告指出，人工智慧軟體生成的文本和照片可能存在偏見，例如在性別問題方面。此外，像ChatGPT這類的聊天機器人，可能會被誘騙去從事犯罪。

補救辦法之一是，在更大的數據集上訓練人工智慧。證據顯示，在進行指令調整後，這些問題可減輕。

●經濟層面

美國在人工智慧技術方面的投資現在在全球處於領先地位，從2021年到2022年，美國經濟幾乎每一個層面對人工智慧的需求都在增加。報告發現，截至2022年，美國對人工智慧的投資額為474億元，是排名第二的中國134億元的3.5倍。

●教育與多元化

人工智慧有可能顯著改變人們的學習方式，同時也增加了有興趣在這個領域工作的人數。報告發現，美國大學2021年專門研究人工智慧的電腦科學博士畢業生的比例，從2010年的10.2%大幅提高到2021年的19.1%，但男性繼續在這個領域中占主導地位，只有21.3%的新人工智慧博士是女性。