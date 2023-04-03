麥卡錫將與蔡英文會談 矽谷台僑：讓全世界看到台灣

周信傑認為，台灣必須走出一條路，避免成為香港第二。（記者李榮／攝影）

中華民國總統蔡英文 即將再次過境美國，並於洛杉磯舉辦僑宴，而聯邦眾議院議長麥卡錫 辦公室已經發出採訪通知，確定於4月5日將與「台灣總統蔡英文」會談。對此，北加南灣台灣同鄉會長、民進黨美西黨部評議委員周信結指出，中共 的打壓無所不用其極，連美國都稱極權的中共是棘手的對手，所幸「麥卡錫不怕中共！」

周信結指出，中共在獨裁專制體制下和俄羅斯聯手，企圖用武力改變世界秩序，已經更進一步引起美、日等世界民主國家的全面反制。由蔡英文總統帶領的民主自由台灣，在中共強力武力威脅及全力封鎖下，透過台灣的科技，經濟實力及對民主的堅持，與美國等民主國家深化實質合作。蔡總統用不卑不亢的態度，帶領台灣走出一條路，更避免台灣成為香港第二。

他表示，蔡英文在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）被贈予「全球領導力獎」，並與華特斯對談，再三強調捍衛民主，也正是讓世界知道台灣的價值。另一方面，也是讓世界了解不穩定的台海區域，會對世界經濟及安全造成重大影響。

周信結說，相信蔡英文在洛杉磯與眾議院議長以及其他美方領袖交流會有實質效果，總統也會在雷根圖書館發表強而有力的演說。

「樂觀看待蔡英文總統和麥卡錫的會面，」僑務委員李文雄表示，台灣有自己的護照，表示台灣擁有國家主權，且獲全世界一百多國家認同的。而主權國家的總統要跟誰見面，並不需中國的同意或反對。蔡英文總統在美國拼外交，並加強和美國的盟邦關係，台僑當然是樂見其成，也深深企盼蔡英文在與麥卡錫會談時，能為台灣爭取到美國對台灣更多實際的支持。

李文雄說，台美關係堅若磐石，中國方面的反應，更讓全台團結，準備共同抵禦中國的威脅，「現在全世界都把注意力放在台海，反而是台灣安全的保障。謝謝蔡英文總統，讓全世界看見台灣！台灣走向世界是由台灣自己決定，絕非由中國來限定。」