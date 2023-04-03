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「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

記者李榮／灣區即時報導
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

近來在毒品市場快速火紅的「賽拉嗪」（xylazine），也在南灣出現毒害致死的案例。聖他克拉拉縣府3日指出，聖縣法醫驗屍官證實，聖縣出現第一宗死於「賽拉嗪」案例。而縣府更擔心，未來恐還將有更多的「賽拉嗪」致死事件。

「賽拉嗪」也被稱為「tranq」，原本是一種獸醫用的鎮靜劑，但沒有被批准用於人類。然而，在全國各地的毒品供應中近來越來越常見，過量服用「賽拉嗪」可能導致身上出現嚴重傷口、甚至致命的情況。

聖縣指出，月前一名36歲的男子在聖荷西被發現服用藥物過量，當時男子已沒有意識。後來檢查後發現，男子體內有「賽拉嗪」，以及芬太尼的藥物反應。芬太尼原先就已是常見的毒品，而「賽拉嗪」常被添加到芬太尼中以延長藥效，但施用者卻不見得知道。也就是說，許多人是在不知情之下施用了「賽拉嗪」。

事實上，聯邦緝毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）不久前才特別針對「賽拉嗪」發出全國警告。使用「賽拉嗪」者，可能出現步履蹣跚、呼吸困難、失去方向、甚至昏迷、皮膚潰爛的情況；嚴重時使用者的身上可能出現巨大的開放性傷口。如果沒有即時治療可能引起宴中感染，還可能需要截肢。也因此，「賽拉嗪」被稱為「殭屍毒品」（Zombie drug），因為使用者在身上出現傷口後，與陰屍路裡的行屍走肉（Walking Dead）類似，宛如殭屍。

聖他克拉拉縣驗屍官喬登（Michelle Jorden）指出，聖縣出現施用「賽拉嗪」致死的案例是一個重要的警報，代表這類的藥物已經存在，「我很不希望看到有更多的人因為賽拉嗪而死，但是，根據其他地方的經驗表示，（有了死亡案例後）未來聖縣恐怕還會有更多的賽拉嗪致死事件。」

依照聯邦聯邦緝毒署的研究，「賽拉嗪」通常與芬太尼，以及海洛因等鴉片類藥物混合使用。雖然「賽拉嗪」過量者服用納洛酮（naloxone）不能被逆轉，但仍應向藥物過量者提供這類藥物，以逆轉過量的鴉片類藥物的成分。對於服用「賽拉嗪」者，納洛酮不會產生傷害。

聖他克拉拉縣行為健康服務部醫學總監Tiffany Ho指出，「賽拉嗪」顯然已經出現在聖縣，民眾必須對於各類的毒品更為小心。如果當遇到吸毒過量者，要留意是否可能有將「賽拉嗪」與鴉片類的藥物混合。而在處理藥物過量時，迅速撥打911非常重要，是否即時搶救可能就是生死一瞬間。

聖縣也提醒，如果因使用「賽拉嗪」而受傷，一定要立即就醫，並保持清潔、覆蓋傷口以避免感染。

毒品 醫學 聖荷西

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