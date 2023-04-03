美西和統會籲麥卡錫拒與蔡英文會面

美西和統會呼籲美國勿再打「台灣牌」，破壞兩國關係。（和統會提供）

針對蔡英文 過境美國的行程，美西和統會發表聲明指出，蔡英文借訪問中美洲瓜地馬拉的機會於3月29日過境紐約，已經受到「廣大愛國僑胞的抵制和抗議」。4月5日蔡英文將於回程途中又將過境洛杉磯，並可能與美國眾議院 議長麥卡錫 會面。和統會表示堅決反對和譴責，並呼籲美國不要再打「台灣牌」。

「眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中美之間三個聯合公報是中美兩國建交的根本。」和統會指出，台灣作為中國的一個地區與美國只能保持非官方關係，但卻蔡英文不斷以「過境」美國作為搞分裂活動的手段，以達到挾洋謀「獨」的目的。另一方面，美國部分政客為了遏制中國的發展，也「大打台灣牌」，「他們相互勾連，妄圖實現分裂中國的圖謀。」

美西和統會表示，蔡英文上台以來大力推行「台獨」路線，不斷勾連外部勢力擴大軍購以武謀獨。所幸最近很多台灣政黨和有識之士紛紛訪問大陸，尋求改善兩岸關係。宏都拉斯與台灣斷交，與中國大陸建立外交關係，台灣所謂的邦交國僅剩下13個，「歷史潮流滾滾向前，台獨絕對沒有出路。我們奉勸台灣當局認清世界大勢，回到九二共識正確路線上來，否則將會被歷史淘汰。」

和統會指出，中國美國兩國建交以來一直友好相處，經濟貿易文化交流給兩國人民帶來實實在在的好處。希望中、美兩國人民世世代代友好下去，也期待美國政府認清台獨勢力的危害，停止打「台灣牌」遏制中國，因此呼籲美國眾議院議長麥卡錫以中美兩國人民根本利益為重，不要與蔡英文見面，不要被台獨勢力破壞中美關係的陰謀得逞。