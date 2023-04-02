張大千逝世40周年 硅谷亞洲藝術中心辦紀念展

張大千在加州的情況。（記者李榮／翻攝）

2023年的4月2日是藝術大師張大千逝世40周年的紀念日，硅谷亞洲藝術中心於當天起舉辦「大風千古」紀念展，展品張大千作品、信札、照片、大風堂用紙和珍稀出版物，展品來自美國張大千家人、友人、門人、機構、私人和藝術中心的收藏，而其中多數為首次公開展出。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，張大千在20世紀中國繪畫史上地位重要，如同「西游記」裡的孫悟空。特別是張大千從1967年旅居北加州 的卡梅爾開始，到1977年最後告別加州，前後近十年之久，在北加 留下了豐富的藝術遺產。硅谷亞洲藝術中心自2004年成立開始，也一直致力張大千研究，先後推出「六十年後看大千」、大風堂入室弟子孫家勤、伏文彥、王旦旦的個展，大風堂主及門人、後人的三代畫展、紀念張大千誕辰120周年作品及文獻展。還有張大千在加州時期的密友、「跨洋三傑」之一的鄭月波、好友侯北人的個展，此外也配合展覽出版圖錄及專題講座，梳理張大千加州時期的活動軌跡與核心交游圈，以及張大千在藝術風格上的創變。

舒建華表示，張大千一生重孝悌、講情義、精園藝、善飲饌、愛擺龍門陣，有著很高的審美趣味、生活品位和處世藝術，「用流行的話講，是個如假包換的生活家。」另一方面，張大千一生遊歷過很多地方，1949年移居海外，也精選過三個地方。在巴西聖保羅郊外有八德園，在加州蒙特利的卡梅爾有環蓽庵，在台北陽明山外雙溪有摩耶精舍，「張大千一直在尋找樂居之地，一直在營建不朽的林泉。」

舒建華說，八德園早已在水下，環蓽庵現在也是空園荒徑，只有摩耶精舍完整地保存了下來，園內花木扶疏、曲徑通幽、鳥鳴啾啾、流水潺潺，儼然天然圖畫，「也由此可一窺八德園和環蓽庵之殊勝。園林是他心靈的書畫，書畫是他心靈的園林。貫穿其一生的疊山理水、鋤月種梅是張大千對不朽林泉的孜孜以求，可園林終究會消失在歷史的塵土中，連宋徽宗傾心營造的艮岳也已蕩然無存，而張大千和兄長張善孖卻在中國乃至世界近現代藝術史上建造了一座不朽的文化林園：大風堂。」

主辦單位介紹，此次紀念展展品包括大風堂門人及後人的山水、仕女、花卉和書法 。例如，張大千致匡仲英、林建同「報病帖」，雖然是1965年手術後養所寫，但筆力蒼渾、筆勢俊拔，是典型的張大千書法面貌。另也展出張大千上世紀三、四十年代的白描畫稿，是「曹衣出水，吳帶當風」的極好詮釋，展現張大千在人物畫上的精工。門人作品有中「大風堂」最後四弟子中的三位孫家勤、張師鄭、王旦旦的畫作，包括才華出眾卻英年早逝的張師鄭的多幅仕女和荷花及白描稿，頗得大千讚許的女弟子王旦旦的山水和人物。

另一方面，展品也包括張大千入室弟子伏文彥的山水、人物白描稿；張大千東床、敦煌面壁時助手蕭建初的畫作、白描稿；以及張大千在海外得力助手張葆蘿、蔣諤士、匡仲英等的作品。