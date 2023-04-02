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舊金山郵遞車輛遭搶劫，數千居民信件受影響

記者李怡 / 舊金山即時報導
國家郵局車輛遭搶劫，市民唏噓「無道德底線」。（美聯社）
國家郵局車輛遭搶劫，市民唏噓「無道德底線」。（美聯社）

舊金山紀事報報導，國家郵政局（U.S. Postal Service）舊金山分局的郵遞員特諾（Matt Norfleet）2日表示，3月11日下午6時35分左右，一輛郵遞員專用車輛在舊金山Folsom Street，3900號，遭到兩名男子搶劫，所幸沒有人員傷亡。這一事件會影響到舊金山 94110 郵政編碼區居民的郵件，其中包括 Mission 和 Bernal Heights兩個區域。

特諾表示，郵件盜竊在舊金山地區和全國都是一個持續存在的問題，目前郵政檢查員正在調查舊金山灣區至少 20 起郵件搶劫盜竊案。

如有知情人士可撥打郵政局電話 877-876-2455 提供信息，美國郵政局懸賞高達 5萬元。

對於郵件被盜事件，住在舊金山的市民並不陌生，住在舊金山市區公寓內的居民，多數在窗戶上貼有禁止將郵件包裹放在門外的提示，以防止被盜。

住在舊金山市中心華埠的趙姓華裔居民表示，觸犯法律的私人信件都被盜，不只是法律觀念薄弱，甚至是沒有基本的道德底线，令人唏噓，這個世界怎麼了？

舊金山 美國郵政 華埠

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