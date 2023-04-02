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跨教會團體灣區多 華人商場辦活動慶復活 正向面對人生

記者李榮／灣區即時報導
多教會組織組成的團體，近來積極在社區舉辦活動，希望正向鼓勵人心。（檔案照片）
多教會組織組成的團體，近來積極在社區舉辦活動，希望正向鼓勵人心。（檔案照片）

過去幾年新冠肺炎疫情肆虐，又不斷發生的自然災害，國際關係也日益緊張，加上金融上的動盪，造成許多民眾在精神上與經濟上的徬徨與損失。過幾天就是基督教社會最重視的復活節，「123 Let’s Go!」商場傳福音行動決定發起及贊助，組織30多位來自不同教會、來自各機構的華裔基督徒，計畫4月8日在灣區六個商場一起以音樂、詩歌，以及禮品與禮卡，鼓勵民眾正向面對生活。

主辦單位指出，包括俄烏戰事、影響民生的通貨膨脹、讓人心碎的槍支罪行等，每天都為人們帶來生活上、經濟上、人際關係上、個人身心靈上巨大的挑戰，以及焦慮、恐懼和失望的心理反應。也因此，基督徒希望趁著紀念耶穌基督為人捨身十架並復活的節期，在4月8日（周六）在灣區的六大華人商場，透過音樂、詩歌、讚美操、氣球藝術、太子行禮物包，及由尚品鯉魚門和海底撈送出現金餐券作抽獎禮品等不同項目，與民眾分享耶穌受難的意義和復活的喜訊，並分享平安的福音。期待人們從中獲得鼓勵與安慰，並重燃對生命的盼望。

六大商場分別為位於庫比蒂諾的中信廣場、列治文（Richmond）的東太商場、北聖荷西的Pacific Rim Plaza、密爾比達的環球廣場和歐化中心，以及都柏林的歐化中心。當天也有不少民選官員將親臨現場，例如在庫比蒂諾，市長魏虹就會於1時30分到達中信廣場。密爾比達市長孟塔諾（Carmen Montano）也會於當天12時到環球廣場，與民眾合唱詩歌。

主辦單位提醒，每個商場的活動時間都不同，詳情可掃描二維碼了解，歡迎灣區民眾一起參加。如果有事情需要代禱，當場亦會有代禱服務。

這次的活動由123 Let’s Go!商場傳福音行動發起。主辦單位介紹，去年12月3日時，有30多位來自不同教會、不同機構的華裔基督徒聚在一起，不分宗派、不分組織聯合眾信徒的力量，向灣區民眾傳講和平的福音。後來又在過去幾個月，在多個商場舉行了報佳音、賀佳節、傳喜訊的贈禮活動。這次趁復活節再次舉辦、回饋社區，就是因為聖經雅各書1章23節說道：「因為人若只作聽道的人，不作行道的人，他就像一個人對著鏡子看自己本來的面貌…」。

組織者透露，123 Let’s Go!團隊計畫每個月都會到商舉辦活動，5月份和6月份的日子已定為5月13日和6月17日，也期待灣區更多的教會和機構加入123 Let’s Go的大家庭，透過這個跨宗派的行動平台，給教會增添動力。網站www.123letsgo.org；或致電中信408-996-9220或天道408-446-1668。

民眾可以透過二維碼，查詢詳情。（主辦單位提供）
民眾可以透過二維碼，查詢詳情。（主辦單位提供）

灣區 密爾比達 復活節

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