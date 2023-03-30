金山華人政治先鋒 謝國翔悼念會

州眾議會預算委員會主席丁右立（右）與謝國翔三個兒子合影。（記者王子涵／攝影）

前華裔 市議員謝國翔（Thomas Hsieh Sr）5日離世，享壽91歲。30日下午，謝國翔的悼念會在Merced湖高爾夫球場舉辦，其家人、生前好友、同事悉數到場，共同為這位亞裔政治先鋒致以敬意。

謝國翔1931年在北京出生，20歲移民來到美國。他就讀舊金山 市立大學，獲得加州大學 柏克萊分校建築學碩士。他曾為中低收入的長者設計建造一千多座房屋。謝國翔在1986年至1997年擔任舊金山市議員，他先在1986年被范士丹（Feinstein）任命為舊金山市議員，成為舊金山第三位亞裔市議會成員，後成功贏得連任選舉，成為首位在舊金山全市選舉中當選的華裔市議員。

謝國翔此前還是舊金山第一位華裔藝術委員、警察委員，同時還擔任過舊金山工務局委員等，是舊金山華人參政的先驅。

悼念會由謝國翔前立法助理卡華（Steve Kawa）主持，謝國翔三個兒子、安老自助處的首席執行官鍾月娟、舊金山前市議長安琪娜阿裡奧圖（Angela Alioto）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山前市長布朗（Willie Brown Jr.）、舊金山消防局牧師瑞斯（Eddie Reese）分別致辭。出席悼念會的還有舊金山市長布里德（London Breed）、州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）、州參議員威善高（Scott Wiener）等。