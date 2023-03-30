北美路加醫療傳道會 推動烏克蘭醫療援助募款

北美路加執行長鄭博仁醫師目前人在孟加拉進行醫療短宣。（北加路加提供）

去年二月俄羅斯入侵烏克蘭 ，舉世震撼。北美路加醫療傳道會表示，當時響應國際基督徒醫學 協會號召，發起一次性募款，集資購買和運送急需的醫療物資到烏克蘭戰區，同時也連絡烏克蘭基督徒醫學協會，將捐款直接匯給他們，用在最需要的地方，那次募款在很短的時間就達到預定的目標。

如今戰事已延續超過一年，需要的幫助難以估計。為了進一步了解並能繼續協助烏克蘭基督徒醫學協會在做的各項醫療援助工作，北美路加表示，將與台灣基督徒醫學協會及台北馬偕醫院組織醫療團，4月17日出發前往烏克蘭。

北美路加表示，醫療團將實際了解烏克蘭醫學協會做的各項醫療援助，和烏克蘭基督徒醫護人員會面，也將安排到醫院參與醫療作業，並做教學和示範，另一項主要工作就是加入他們的行動醫療車到幾個村莊去義診，可以實際接觸並幫助許多深受這場戰禍的民眾。

配合這次組織醫療團到烏克蘭，北美路加董事會通過，將再發起一次的募款，希望可以再為烏克蘭基督徒醫學協會籌資金，支持醫療援助工作，並提供急需經費，幫助無數受苦的烏克蘭民眾。

北美路加執行長鄭博仁醫師表示，此次出團希望能與烏克蘭基督徒醫學協會或其他團體討論較長遠方案，希望可以持續對烏克蘭在戰時，甚戰後種種需要提供幫助。他說，北美路加目前已在孟加拉和納米比亞兩大地區的貧民社區有醫療和其他援助計畫，希望烏克蘭能成為第三個據點，讓更多人得到幫助。

如使用支票 捐款， 抬頭請寫LCMM，寄到LCMM 44790 S. Grimmer Blvd，Suite203 Fremont CA 94538。也可以至北美路加網站 lcmmusa.org在網路捐款，可用信用卡、PayPal 或Zelle，並請勾選或特別註明是「為烏克蘭（for Ukraine）」。募款截止日期為4月15日，醫療團將於4月17日出發。