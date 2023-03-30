復活節小朋友去哪裡玩 五大採蛋活動整理
一年一度的復活節即將到來，基督徒以復活蛋代表「新生命的開始」，象徵「耶穌復活、走出石墓」。復活節彩蛋早期是用染過色的真蛋，慶祝復活節。後來演變成使用塑膠製作的玩具蛋、或者蛋形狀的巧克力代替。舉辦復活節撿蛋活動時，主辦方會將彩蛋事先藏好，讓小孩們四處找尋，樂趣橫生。
灣區每年都有各式各樣的復活節撿蛋活動。以下是舊金山世界日報推薦的五個灣區復活節撿蛋活動。
柏克萊地區：Eggstravaganza Family Egg Hunt
4月1日（周六）上午11時到下午2時。免費。
地點：Malcolm X Elementary School（1731 Prince St., Berkeley, CA, 94703）
當日除了撿蛋活動以外，主辦單位還安排刨冰車、熱狗攤位，以及其他娛樂活動。另外也有許多小孩的遊戲。3到12歲的孩子都歡迎參加。
密爾比達：Big Bunny Scramble
4月1日（周六）上午11時到下午1時。免費。
地點：密爾比達社區中心Milpitas Community Center（457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA, 95035）
Big Bunny Scramble是密爾比達在復活節時最受歡迎的活動之一。活動於戶外活進行，有包括尋蛋、兔子袋比賽、著色比賽、臉部彩繪等其他節目，還有現場派發糖果等。另外，參加者也能與大兔子合影。所有孩童都需有成人陪同參加。
中半島Belmont Egg Adventure Hunt
4月8日（周六）上午9時30分至11時。免費。
地點：Twin Pines Park （One Twin Pines Ln., Belmont, CA, 94002）
當日現場會有與兔子照相、兒童遊戲等活動。另外也會依據年齡分組，分為3歲以下、4到5歲、6到7歲，以及8到10歲等撿蛋組別。
聖馬刁 Eggstravaganza
4月8日（周六）上午9時至下午1時。免費。
地點：Central Park（50 E 5th Ave., San Mateo, CA, 94401）
聖馬刁的復活節活動已有46年歷史，4到9歲與0到3歲的幼童分開活動。另外還有遊行、與兔子照相，以及現場的表演。主辦單位也會安排餐車至現場。參加撿蛋的孩童必須登記取得手環才能參加，登記手環無需費用。
舊金山動物園 Eggstravaganza
時間：4月1日（周六）上午10時到下午1時。
活動由Kinder Joy® 主辦，除了撿蛋活動以外，還提供玩具，以及提包等。今年更安排一個有趣的尋寶遊戲，讓參加者去找動物園裡面的動物。大家可以在遊戲區尋找線索，過去拿Kinder Joy®的零食和玩具。遊戲場中還會舉辦與復活節兔子的合影活動。
每場撿蛋活動限額150位孩童。需要事先報名。
上一則
FB留言