「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4/1聖荷西展演

北加台灣會館和FAPA北加州分會、台灣尚青共同舉辦給「給阿媽的一封信」電影全美巡迴聖荷西站。（主辦單位提供）

北加 台灣會館和FAPA北加州 分會、台灣尚青共同舉辦給「給阿媽的一封信」電影 全美巡迴聖荷西站，4月1日下午2時到5時在北加州台灣會館。用影像藝術說台灣的故事，走向國際建立主體性的路程。

「給阿媽的一封信—島嶼集體記憶」本片入圍和獲獎多項紀錄，2021年金馬獎最佳紀錄片入圍、2021年台灣國際女性影展台灣競賽金獎、2021年法國蘭波影展最佳紀錄片、最佳原創電影配樂、2021年法國The SMR13獨立電影影展，最佳紀錄片、最佳攝影、最佳原創電影配樂。

本片講述一位美術老師回到故鄉，悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，也意識到國族歷史的斷裂問題。這位老師帶領著一群學生，向祖父母提問年少時的故事，試著以繪畫去詮釋歷史。透過學生的創作，在真實與想像之間，個人記憶與集體記憶互相交錯，一幅肖像畫逐漸浮現出臺灣的集體記憶。片中所紀錄的內容觸及臺灣各族群的家族記憶與土地的連結，無可迴避地亦觸及遭受二二八白色恐怖家族的記憶。

「給阿媽的一封信」導演陳慧齡用十年重建大時代的集體記憶面貌，用台灣的故事跟世界交朋友，客家運將、斯卡羅後人、排灣公主、榮民老兵。紀錄片「給阿媽的一封信」用祖父母們的記憶，拚湊出你我的面貌。導演陳慧齡將親自出席一起追尋過往的記憶，追求嶄新生活的同時，也別忘了共同屬於你我的台灣。

「給阿媽的一封信」活動也有提供珍珠奶茶、紅豆湯、蚵仔麵線、鹽酥雞等台灣小吃，在學學生歡迎在報名表內索取由FAPA北加州分會贊助的免費學生票，可上網購票 https://forms.gle/o2NzreSknV77pa7y5。