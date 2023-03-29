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台灣基進2023北美巡迴 舊金山灣區與民眾見面

記者江碩涵／灣區即時報導
台灣基進2023北美巡迴，舊金山灣區與民眾見面。（主辦單位提供）
台灣基進2023北美巡迴，舊金山灣區與民眾見面。（主辦單位提供）

台灣基進2023北美巡迴舊金山灣區站由台灣基進黨主席王興煥主講「我們的家鄉正遭到攻擊－在戰爭威脅下台灣的民主韌性」，時間是本月31日下午3時，地點在北加州台灣會館。

北加州台灣會館表示，遠在太平洋另一邊的故鄉台灣，現在正受到中國大陸軍事威脅，以及各種層面的資訊戰，2022年是台灣受到國際關注的一年，從眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）到各國議員紛紛到台灣訪問，見證台灣厚實的經濟實力，以及堅韌的民主。

然而，俄羅斯侵略烏克蘭、新冠肺炎疫情、中國解放軍對台軍演，衝擊了台灣人對本主政權的信任，在去年九合一地方選舉中挫敗。

台灣基進表示，雖然去年九合一地方選舉中僅獲得兩席次，然而更重要的任務是在明年的選舉當中，如何替本土政權守住總統和國會，讓台灣的民主能夠深化。

王興煥是法國巴黎第八大學哲學博士，此次受到台灣獨立建國聯盟美國本部的邀請，感謝美國台灣鄉親長期以來對台灣基進的支持，以及報告未來一年的工作事項，希望和大家一起完成台灣的民主轉型。

面對台灣受到敵對強權的侵犯威脅，海內外台灣全體人民包括台美人，不分黨派共同尋求應對措施。邀請大家來協助政府共商國是。

有興趣者可與台灣會館聯絡，致電林俊堤925-640-4818、莊勝津408-499-9120，現場備有茶點，也可直接上網登記 https://forms.gle/FCohMd9CFNt9HFMB7。

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