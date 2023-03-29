北加阿縣第二區縣議員接任者 或將在明日公布

黃潔宜在阿拉米達縣議會中發言。（記者張曼琳/截屏）

阿拉米達縣議會為填補今年2月因前列腺癌去世的第二區縣議員威爾（Richard Valle）留下的席位，在28日的例會中對四位進入最後甄選的候選人，佛利蒙現任華裔 副市長黃潔宜（Teresa Keng）、SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）、海沃（Hayward）市議員馬爾克斯（Elise Marquez）、Chabot-Las Positas社區大學校董孟茂德（Harris Mojadedi）舉行面試 。

公眾對本次面試頗為關注，28日下午的公眾發言時間持續約數小時。黃潔宜29日向本報表示，明（30）日下午1時半，阿拉米達縣議會將舉行特別會議對面試結果進行討論。她相信縣議會會在下月9日前指派新的縣議員填補威爾的席位，以避免州長紐森將代為任命。如果明日下午順利表決了威爾當接替者，其宣誓就職儀式將訂於下月14日。黃潔宜鼓勵其支持者在明日下午去到阿拉米達縣府1221 Oak St, Oakland五樓，或致電(669) 900-6833以及利用手機應用程序Zoom(ID 982 7149 1041)利用每人1分鐘的公眾評論發言時間，向她提供支持。

黃潔宜對她在面試中的表現頗有信心，在所有候選人中她是唯一一位充分的利用10分鐘單獨發言時間的人其他3位候選者的發言均在8分鐘左右。黃潔宜認為，她也是在政府管理經驗中最資深的，和她同樣有市政廳經驗的海沃市議員馬爾克斯則在該縣最需要解決的問題之一住房問題中經驗不足。她表示，海沃市未達到州府Houseing Elements 的住房規劃要求，但佛利蒙市在滿足要求的同時在未來八年內該市有望為提供近1萬3000套新住房。比起海沃，佛利蒙作為該縣第二大城市，被評為全美最幸福和管理最好的城市之一，也間接證明了其作為民選官員的能力。

阿拉米達縣議會的第二選區包括海沃、紐華克（Newark)、聯合市( Union City)，以及佛利蒙北部，以及Sunol部分縣轄區塊。黃潔宜表示，該區的亞裔 居民不在少數，如果有機會入選縣議會，她會感到十分榮幸，並在保障亞裔社區需求的同時，也為所有族裔的居民工作。