馬英九訪中行 國民黨海外部副主任鍾維君：別抹紅

對於馬英九訪中，國民黨海外部副主任鍾維君表達肯定。（報系照片）

中華民國 前總統馬英九 3月27日下午啟程前往中國「祭祖之旅」，參訪包括參訪南京總統府等。對於馬英九的訪中行，中國國民黨 海外部副主任鍾維君28日表示，馬英九的出訪至今都按照事先規畫進行，並且在中國大陸實際肯定了中華民國的存續，且帶著青年學子赴中交流追求和平，「大家不該隨著民進黨，把馬英九與國民黨的努力給抹紅。」

前總統馬英九已經抵達中國大陸展開訪問，這也是自1949年國共內戰結束、國民黨政府從大陸撤退到台灣以後，首次台灣現任或前任總統至中國訪問，具指標意義。而幾乎在很重疊的時間段，現任的蔡英文總統也離開台灣前往中美洲，並且計畫於紐約以及洛杉磯過境美國，會見美國政要並舉辦僑宴。

鍾維君表示，馬前總統的中國大陸訪問為期11天，在時間的選擇、訪問的內容、城市的安排、謁陵與祭袓、規格與身分、學生的交流，都做到了詳盡的規畫，而且到現在都按照計畫進行，「既沒有出格的事情，甚至還有肯定中華民國存續、大聲疾呼總理創建亞洲第一個民主共和國中華民國的國號。馬英九是中華民國第一位卸任總統在大陸，肯定自己國家存在的造訪者。」

鍾維君進一步指出，台灣目前處在中國與美國對立、世界動盪的局勢，恐怕只要稍不留意就有擦槍走火、兵戎相見的可能，涉入戰爭的局面。在他看來，先前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台到力主台灣擴充軍備、修改教召全民皆兵的各種舉動，可以說是「司馬昭之心、路人皆知」，因為美國也希望在兩岸之間緊張的框架下，追求國家利益。

鍾維君表示，根據最近民調、有76.16%台灣人民樂見兩岸恢復交流、降低緊張局勢。而這次馬前總統的出訪，代表願意以一己之力、舖陳兩岸和平的契機、進而促進兩岸文化交流學生互訪、打通農漁產品滯銷的問題、恢復兩岸經濟架構的榮景，「這是何等的善舉與勇氣！但民進黨以為是天降良機、大肆抹紅，認為宏都拉斯斷交與馬前總統有關，還指控馬前總統選擇蔡英文訪美期間來轉移焦點，」

「種種說詞，民進黨就不肯承認自己執政時間已經斷交九個友邦，而外交部還在考慮以雙重邦交來維護僅存的13個邦交國。」鍾維君表示，不論蔡總統訪美是為了國防、馬前總統訪陸是為了和平，大家都知道，美中台的關係必須維持在平衡與對等的基礎上。為了中華民國的存在、為2300萬同胞的生命，海外僑胞應該同心協力，不該因政黨傾向而抹紅抹黑、也不希望有國民黨同志因個人得失批判馬前主席訪陸是給民進黨送大禮。畢竟，台灣海峽的和平是世界穩定的基石，不是身在海外就不會被戰火牽連。