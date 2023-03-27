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蔡英文過境洛杉磯 北加20餘人將南下參與僑宴

記者李榮╱灣區即時報導
蔡英文先前幾次訪美，都非常熱絡。（周信結提供）
蔡英文先前幾次訪美，都非常熱絡。（周信結提供）

中華民國總統蔡英文將於展開「民主夥伴共榮之旅」，據了解，灣區也有約20位鄉親前往參與僑宴。原本希望參加的僑胞人數更多，不過人數有嚴格的限制。另一方面，也將會有大批鄉親到蔡英文下榻的旅館歡迎，不過預期可能會有親中國人士現身抗議。因此歡迎團除了實名登記，也會在現場發放印有名字的識別證。

蔡英文這次是計畫在3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開「民主夥伴共榮之旅」，全程共計10天9夜。

「這次是小英總統出訪的畢業之旅，目的地是中南美洲友邦國家，性質是鞏固邦誼。」僑務委員李漢文指出，蔡英文此次出訪回程時會經過洛杉磯，預料到時候會有眾多的台灣鄉親到蔡英文總統下榻的旅館外面，表達對蔡總統的熱烈歡迎。主辦單位歡迎支持民進黨和蔡英文總統的僑胞代表們，一起參加歡迎活動，但要先登記。晚宴的部分則訂於4月5日晚上在洛杉磯的旅館舉行，當日白天將在雷根圖書館演講，並會見美國政要；4月6日中午蔡英文總統啟程返台。

李漢文並表示，每一次總統、副總統來美，基於維安考量，歡迎活動都會採取實名制，需要事前登記。而此次台美人歡迎行列除了採取實名制登記之外，每一位來賓參加者還要配戴識別證。然而另一方面，她也建議府方和駐外機構屆時應該慎防有「小粉紅」或者親共人士出現在場外出現鬧場的情況。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑證實，在得知總統過境消息後，許多台灣鄉親向經文處及僑教中心反應，希望前往參加，因此經文處及僑教中心請南加協調提供。這次支持台灣與總統的鄉親非常踴躍，但因南加僑宴相當爆滿、名額有限，北加州最後預計有20餘人前往的名額。

依照外交部先前公佈的資訊，蔡英文會在台北時間3月29日下午啟程，同日抵達紐約過境，31日上午離開美國。接著訪問瓜地馬拉、貝里斯；4月4日下午離開貝里斯來到美國洛杉磯過境，4月7日下午返抵台北。

先前也曾參加過總統僑宴的僑領周信結指出，2019年時他以美西黨部執行委員與僑務諮詢委員身份，參加蔡英文總統在丹佛的僑宴，現場非常熱絡。預料這次也會很熱絡，且社區也早已動員鄉親迎接蔡總統。

蔡英文 洛杉磯 旅館

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