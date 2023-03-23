媽媽教室教育講座 加大、哈佛和史丹福申請焦點

媽媽教室舉辦教育講座，說明加大、哈佛和史丹福申請焦點。（金山灣區媽媽教室提供）

疫情 後，美國教育 系統發生很大的變化，對公立和私立大學也發生深刻的影響，過去學業優秀加上個人成就的錄取方式已不再有效。

2016年，哈佛大學發布開創性報告「扭轉潮流（Turning the Tide）」，宣導更具社會意識、更少成績為導向的招生 程式。該報告由近200個大學招生官聯合署名，他們聲稱需要改變錄取的流程，希望減少對個人成就的關注，尤其學術成就方面，要更多關注有意義的、有道德的社會參與。這項聲明提出的改變在疫情下顯得更為緊迫，因為大流行使人們廣泛意識到美國學生所經歷的壓力和焦慮。

2020年，另外一份姊妹報告「危機中的關愛（Caring Counts in Crisis）」獲得了300所大學招生辦公室的支持。報告主要內容之一是對學生的社會和情感傾向（SEL）的強烈關注。大學招生官並不是在尋找個人的高成就，而是在尋找有影響力的人：表現出同情心、好奇心、感激、勇氣和目標這樣特性的學生。

這樣的報告不僅影響私立大學，也包括公校，他們一改以往數位（分數）為導向的招生策略，開始考察考生的價值傾向。加州大學已經永久取消標考SAT的要求，並在申請中更改了8個個人透視問題中的6個，為學生提供了撰寫道德、品行發展和社會情感能力（SEL）的機會, 雖然每個人都有自己天生的偏好和天賦，但所有學生都樂意通過學習掌握成功入學所必需的SEL能力。後疫情時代，社會情感能力（SEL）已經取代SAT成為大學申請中最重要的部分之一，諸如設定目標、適應性和關係的建立等等比個人顯得成就更為重要！

金山灣區媽媽媽媽教室將邀請到Flex College Prep新法教育學院華裔市場總監何怡平（Peter Ho）和大家分享SEL以及它對於現今大學入學的評估有何影響？

時間：4月7日上午10時至12時

地點：南灣華僑文教中心（100 S Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035）

電話：510-673-2219