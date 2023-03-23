失智症照顧者身心壓力大 更容易中風、心臟病、癌症

阿茲海默協調查發現，照顧者的身心壓力巨大，照顧者中風、心臟病、癌症的好發率都比較高。（阿茲海默協會提供）

隨著平均年齡的逐漸增長，阿茲海默症 症與各失智 症已是愈來愈普遍的問題。依據2023年阿茲海默症事實和數據報告發現，加州 失智症問題愈來愈嚴重以外，照顧失智症者的負擔與影響也持續增加。整個加州有超過137萬的失智症家庭照護者，提供了價值442億美元、1.8億小時無償照護。值得注意的是，協會調查後分析認為，在2020年至2030年期間，失智症相關問題將總共需要額外120萬名直接照護工作者，「這比美國其他任何單一職業的新增員工人數都要多。」

報告中顯示，加州以及全國各地的照護者在照護過程中面臨著重大的情感、身體和健康方面的挑戰。例如，失智症照護者患有慢性疾病的機率比非失智症照護者和一般大眾都要高，中風、心臟病、糖尿病和癌症等問題的好發率都增加。加州照顧者中，61%的人患有至少一種慢性疾 病。

此外，相較於照護其他疾病的照護者，失智症照護者的憂鬱症患病率也更高。18.6%的加州失智症照護者報告患有憂鬱症。調查顯示，74%的失智症照護者認為，在成為照護者之後，他們對自身健康狀況「有些擔憂」 或者「非常擔憂」。13.1%的照護者報告身體健康狀況「經常很差」。

若以全美國的調查對比，59%的失智症照護者報告由於照護而感受到的情緒壓力為「高」或「非常高」，38%的照護者報告由於照護而感受到的身體壓力為「高」或「非常高」。

阿茲海默症協會北加州及北內華達分會執行主任艾格利（Elizabeth Edgerly）就指出，今年度的事實和數據報告強調了加州的照護者在照護阿茲海默症患者時所承受的巨大身體和情感壓力，「它清楚地點出加州需要對照護者進行支持。阿茲海默症協會在全州提供免費的支持，像是支持小組、教育以及協會的24小時諮詢專線。這些支持可以成為照護者的救生索。 」

該年度報告還發現，加州和全國範圍內的直接照護工作者短缺問題日益嚴峻。其中所謂的直接照護工作者，包括護士助理、護理助理、家庭健康助理和個人護理助理。而無論是在私人住家，還是包括成人日間服務和居家照護、專業照護機構在內的社區機構，他們都為阿茲海默症和其他失智症的患者提供重要的照護服務。根據該報告估計，在2020年至2030年期間，美國將需要增加120萬名直接照護工作者，比起美國其他任何單一職業的新增員工人數都要多。

報告就舉例，2020年加州估計有76萬名家庭健康和個人護理助理。然而，到2030年，加州將需要98萬5800名照護工作者，增幅超達28.7%。

不過協會也表示，儘管未來幾年需要更多的直接照護工作者，但長期護理領域目前填補現有直接照護崗位的空缺已經非常困難。根據該報告，照顧行業的員工流動率很高。為提供家庭護理的直接照護工作者估計每年流動率達到64%，專業護理機構的護理助理每年流動率更是高達 99%。