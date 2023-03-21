我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

提交報稅表前避免犯這些錯 降低被查稅機率

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

記者江碩涵／矽谷即時報導
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電。（翻攝自PG&E官網）
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電。（翻攝自PG&E官網）

春分節氣前後，南灣20日原本還是晴朗的好天氣，但21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電。國家氣象局預報，高速的風力恐吹倒電線杆與大樹，呼籲民眾在外要小心安全。

根據國家氣象局預報，原本預定21日上午強風和暴雨達高峰，8時至10時風速最強，沒想到風暴延遲抵達，直到下午才開始傳出災情，風速也強到許多人房屋受到影響。住在聖他克拉拉市的民眾許小姐說，她剛好中午外出，直接目擊一棵大樹倒在隔壁車道，只差一點點距離就會砸到自己的車子，怵目驚心。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴影響家中停電三天，深受停電不便，21日又再次遇到停電，對太平洋瓦電（PG&E）感到非常不滿。楊小姐指出，上周家中突然停電，導致全家只能拿瓦斯罐的卡式爐出來煮飯，過著刻苦的戰地野炊生活，沒想到這周又停電，覺得生活很崩潰。

她表示，21日中午開始外頭狂風暴雨，連垃圾桶都被吹到對街去，緊接著立刻就停電，手機收訊也斷訊，完全無法對外聯絡，只能趕緊開車到其他地方避難，無法想像這是在科技業繁榮的矽谷會上演的戲碼，房價這麼貴，硬體設施卻這麼缺乏，一遇到大風雨，三天兩頭就停電。

根據國家氣象局預測，風速可能在山區和未受阻礙的區域，達到每小時50英里的高峰，由於風速極強加上土壤受到雨水衝擊濕潤且不穩定，樹木和電線杆倒塌的風險依舊很高，也有部分地區出現停電、交通號誌故障等問題。官方呼籲，民眾沒事不要出門，尤其要避開樹木多的地方和山區。

根據預測，聖荷西21日將累積超過半英寸的降雨量。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴停電三天，21日又遇到停電，狂風...
住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴停電三天，21日又遇到停電，狂風還把垃圾桶吹到對街。（楊小姐提供）
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊...
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）
南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始...
南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始停擺。（記者熊移山／攝影）
南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始...
南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始停擺。（記者熊移山／攝影）

風暴 聖荷西 暴雨

上一則

馬英九訪中 藍營僑民批：自己把頭伸過去給人戴紅帽子

延伸閱讀

聖荷西28歲男遵從43歲女友 綁架3月大嬰兒 判囚5年

聖荷西28歲男遵從43歲女友 綁架3月大嬰兒 判囚5年
春分隔日天氣驟變 加州南灣迎來狂風暴雨

春分隔日天氣驟變 加州南灣迎來狂風暴雨
可負擔房2500萬經費 聖荷西議會通過

可負擔房2500萬經費 聖荷西議會通過
經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降

經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降
聖荷西外籍員工 控餐廳老闆霸凌「不服從就驅逐出境」

聖荷西外籍員工 控餐廳老闆霸凌「不服從就驅逐出境」

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機