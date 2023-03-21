南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電。（翻攝自PG&E官網）

春分節氣前後，南灣20日原本還是晴朗的好天氣，但21日驟變為狂風暴 雨的風暴日，最高風速高達50英里，部分地區如西聖荷西 、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電。國家氣象局預報，高速的風力恐吹倒電線杆與大樹，呼籲民眾在外要小心安全。

根據國家氣象局預報，原本預定21日上午強風和暴雨 達高峰，8時至10時風速最強，沒想到風暴延遲抵達，直到下午才開始傳出災情，風速也強到許多人房屋受到影響。住在聖他克拉拉市的民眾許小姐說，她剛好中午外出，直接目擊一棵大樹倒在隔壁車道，只差一點點距離就會砸到自己的車子，怵目驚心。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴影響家中停電三天，深受停電不便，21日又再次遇到停電，對太平洋瓦電（PG&E）感到非常不滿。楊小姐指出，上周家中突然停電，導致全家只能拿瓦斯罐的卡式爐出來煮飯，過著刻苦的戰地野炊生活，沒想到這周又停電，覺得生活很崩潰。

她表示，21日中午開始外頭狂風暴雨，連垃圾桶都被吹到對街去，緊接著立刻就停電，手機收訊也斷訊，完全無法對外聯絡，只能趕緊開車到其他地方避難，無法想像這是在科技業繁榮的矽谷會上演的戲碼，房價這麼貴，硬體設施卻這麼缺乏，一遇到大風雨，三天兩頭就停電。

根據國家氣象局預測，風速可能在山區和未受阻礙的區域，達到每小時50英里的高峰，由於風速極強加上土壤受到雨水衝擊濕潤且不穩定，樹木和電線杆倒塌的風險依舊很高，也有部分地區出現停電、交通號誌故障等問題。官方呼籲，民眾沒事不要出門，尤其要避開樹木多的地方和山區。