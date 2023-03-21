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馬英九訪中 藍營僑民批：自己把頭伸過去給人戴紅帽子

記者李榮／灣區即時報導
中國國民黨直一分部委員沈慧是長期「馬迷」，但也不贊同馬英九此時出訪中國大陸。（記者李榮／攝影）
中國國民黨直一分部委員沈慧是長期「馬迷」，但也不贊同馬英九此時出訪中國大陸。（記者李榮／攝影）

中華民國前總統馬英九預計3月27日至4月7日赴中國訪問，祭祖之外也率領學生與中國學生交流。而這也是1949年兩岸分治74年以來，第一位中華民國卸任總統到中國大陸訪問。不過，即使是藍營背景的僑民，也有不少人對馬英九的訪中行持不同意見，甚至認為馬英九這次是「自己把頭伸過去給人戴紅帽子！」

僑務諮詢委員、國民黨中央評議委員鄭光志就指出，馬英九卸任已五年，是有權可選擇出訪，然而時間點正好碰到總統蔡英文訪美，時機敏感，「自然有人會擔心馬英九是否落入了老共的統戰圈套？是湊巧還是刻意安排？故意分散中國大陸國內與國際對於蔡英文訪美的注意力。」

「祭祖可以總統大選完再去，而學生交流的話更奇怪了。現在又不是暑假期間，這實在很牽強。」鄭光志進一步指出，除了時間不合理以外，馬英九身為一個堂堂卸任總統，到了中國大概也不能大聲捍衛自己的身份是「中華民國前總統」，就使用「馬先生」的稱謂，也肯定會有人批評被矮化，「他（馬英九）如果可以講『中華民國前總統』或許還能加分。但是，馬英九在新加坡馬習會上都不敢講，到了中國大陸會敢講？」

鄭光志指出，整體出訪利弊，還是要看馬英九在訪問時期的發言來評估。不過，現在看來，馬英九的中國行對於國民黨2024選情已是雪上加霜。再加上國民黨高層對於此事好像也沒有明白的反對立場，恐怕會落實外界對於國民黨與共產黨過於友好的批評。

他表示，國民黨不是口口聲聲強調要「親美、友日、和陸」，但馬英九這次中國行要去的地方，卻有不少與抗日有關的地點，與中共的基調過於類似。難免讓人有所聯想，也等於馬英九自己把頭伸過去給人戴上紅帽子，「對國民黨是失比得多，為什麼一定要去呢？」

「馬英九一直是我心中的偶像，敬佩他年輕有為，清廉謙恭，但這次我不以為然！」中國國民黨直一分部委員沈慧也表示，從馬英九擔任台北市長到馬英九8年總統期間，她自己是標準的「馬粉」。不過，對於這次馬英九在敏感時間點訪中，無法苟同。

沈慧說，馬英九畢竟是中華民國前總統，有一定的身份，所以不管是祭祖也好，文化交流也罷，都應該考慮國人的觀感，以及對國民黨的影響，不可率性而為。更何況2024大選迫在眼前，國民黨九合一勝選的聲勢已因南投縣立委補選的敗選而下滑，「馬前總統在此時刻前往中國將帶給國民黨巨大的負面影響，等於置2024的總統、立委大選國民黨籍候選人於風尖浪口。馬英九辛苦努力贏得的聲譽，不要毀於一旦，成了國民黨的千古罪人。政治人物要懂得上台、下台的哲學。希望馬前總統三思！」

馬英九將赴中國大陸祭祖，但連不少藍營僑民都擔心此行是「失比得多」。（報系資料照片...
馬英九將赴中國大陸祭祖，但連不少藍營僑民都擔心此行是「失比得多」。（報系資料照片）

馬英九 國民黨 中華民國

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