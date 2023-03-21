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美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主

記者李怡 / 舊金山即時報導
美西部第一座鋼磚結構百年酒店—亨廷頓酒店。（記者李怡/攝影）
美西部第一座鋼磚結構百年酒店—亨廷頓酒店。（記者李怡/攝影）

位於舊金山布諾山的亨廷頓酒店 ( Huntington Hotel）20日宣布已售出，正式易主。這家12樓高的酒店建於1924 年，是美西第一座磚鋼結構高層建築，酒店是舊金山四大財團家族之一的科利斯亨廷頓 (Collis Huntington) 的財產，並以其家族命名。

亨廷頓酒店受到疫情和隨之而來的旅遊業大蕭條影響，一直處於停業關閉狀態，並拖欠了5620萬元的抵押貸款。酒店網站稱，截至20日上午仍處於關閉狀態，對於售出價格並未透露。

新東家是Flynn Properties酒店投資管理公司，創始人兼首席執行官Greg Flynn在新聞稿中指出：「我對於有機會讓標誌性的亨廷頓酒店重現昔日輝煌，感到無比興奮。作為土生土長的舊金山人和現任居民，我深深地忠於這座城市。有機會投資舊金山寶藏之一的亨廷頓酒店，並為它的復興做出貢獻，是很大的榮幸，我會致力於保存他的完美。」

投資集團計畫2025年將以豪華酒店的形式，重新開放亨廷頓。他們計畫內容指出：「恢復和提升酒店各個方面，讓它恢復原來的輝煌，同時將其重新打造為舊金山最好的豪華酒店。」 Flynn Properties持有的資產包括位於納帕谷的Carneros Resort and Spa、Solage和位於諾布山的史丹福酒店等多家酒店物業。

舊金山 投資 大蕭條

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