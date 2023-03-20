全國農業日50周年 聖縣辦熱鬧滾滾農業日

南灣聖縣以寓教於樂方式讓小朋友了解，為什麼不能透過郵寄方式跨州或國家寄送水果或農產品。（記者熊移山／攝影）

為慶祝全國農業日50周年，南灣聖他克拉拉縣3月18日在南聖荷西市的 Martial Cottle Park's舉辦了第一個農業日，現場邀請到聖縣農業相關單位到場設攤，免費贈送植物種子，並介紹 Martial Cottle Park's歷史以及當年的農具展示，以寓教於樂方式讓小朋友了解，為什麼不能透過郵寄方式跨州或國家寄送水果或農產品。

縣府也在現場推廣有機推肥，讓家庭部分廚餘能有效再利用，成為「Black gold」 黑色黃金。像是吃剩的蘋果、用過的咖啡 濾紙、發霉的麵包等等，都可以透過一些特殊處理，變成堆肥。除了給自己園藝施肥外，也為氣候變遷 盡一分力。

另外一般人或許不知道，縣內管理所有度量衡設備也是屬於農業部門，也就是超市裡的秤，加油站裡的加油槍是否精準都是由他們隨機抽查，甚至商店廣告不實也能投訴到他們單位。

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