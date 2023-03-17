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矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

編譯組／灣區17日電
灣區11個經濟適用房項目因矽谷銀行倒閉受擠壓。（美聯社）
灣區11個經濟適用房項目因矽谷銀行倒閉受擠壓。（美聯社）

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的突然倒閉不僅秒滅了科技初創公司，還打擊了灣區至少九個最大的非營利性住房開發商，迫使11個低收入住房項目施工延期，並使該地區計畫中至少1000個急需的低收入單位前景不明。

被矽谷銀行告知無法推進發放新貸款的計畫後，非營利性開發商現在正爭相為項目尋找融資。雖然聯邦監管機構表示，他們將補償所有在矽谷銀行失去存款的公司和非營利組織，但此舉並不適用於該銀行的貸款或投資。

也有些開發商表示，曾經是美國第16大貸款機構的矽谷銀行的官員曾告訴他們，他們將在施工期間繼續處理貸款支付，並跟進所有投資。在一封電子郵件中，聯邦存款保險公司（FDIC）的代表只說矽谷銀行現在是一家「全面服務的橋梁銀行，這意味著它在被聯邦監管機構扣押期間仍在全面運作。但是，當聯邦存款保險公司最終出售矽谷銀行時，目前還不清楚新的主人是否會履行這些承諾。

長期以來，矽谷銀行一直是該地區經濟適用房的主要資助者之一。根據州政府官員的說法，灣區必須在未來8年內增加18萬套經濟適用房，以滿足需求。開發商表示，如果該銀行最終決定從當地經濟適用房市場委身而出，可能會使已經稀缺的低收入公寓、鎮屋和支持性住房的資金更加難以獲得，而目前對此的需求尤其高漲。

儘管存在不確定性，矽谷銀行的消亡對開發商來說是一個好消息。根據加州住房合作組織（California Housing Partnership）的首席執行官施瓦茨（Matt Schwartz）的說法，銀行倒閉帶來的金融動蕩推低了項目的融資成本，開發貸款的利率下降了整整一個百分點，達到4.5%左右。

房地美（Freddie Mac）表示，購房者的抵押貸款利率也有所下降，周四（16日）典型住房貸款的利率略微下滑至約6.6%。而在未來，分析師預計美聯儲（Federal Reserve）可能會停止提高聯邦基金利率，以望平息公眾對廣泛的金融崩潰的擔憂，借貸成本從而被進一步控制。

舊金山開發商The Kelsey的首席執行官康納利（Micaela Connery）希望能利用較低的利率，但她指出，建築貸款只是非營利性開發商的資金拼圖中的一塊。如果灣區希望增加足夠的經濟適用房來解決其住房危機，政府官員必須拿出更多的資金來建設這些房屋。

「我們需要更多的資金用於經濟適用房，為極端低收入和殘疾人士提供更多的抵用券，並提供更多的稅收抵免來資助更多的低收入項目，」她說。

矽谷銀行 低收入 貸款

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