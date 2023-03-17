矽谷聖縣鼓勵家庭廚房及餐飲小商業

縣府支持家庭廚房的運營，免除其申請費。（聖縣縣府提供）

疫情 期間為打發無聊時間，不少居民進入廚房學習廚藝，鄰居間也互相分享美食 。一些廚藝了得的居民甚至發展成事業，將飯菜打包好售賣，補貼家用。聖他克拉拉縣為鼓勵家庭廚房和餐飲行業的復甦，撥款600萬元補貼深受疫情影響的戶主和小商業主。

負責聖縣食品安全檢查的環境衛生部，會為5400個註冊餐飲設施撥款585萬元，這筆撥款將直接打入小商業主的賬戶上，以減免2023年的餐飲許可費。另外14萬元將用於減免參與家庭廚房運營計畫的許可費。

家庭廚房

根據2019年加州 州府通過的法案規定，微型企業家庭廚房（MEHKOs）的經營範圍僅限於，每天提供30份餐食或每周60份餐食，所有食物都需要在同一天準備烹飪和供應，業主可以僱傭一名除家庭成員以外的全職僱員，每項業務可核實的年銷售額不得超過58275元。顧客可以在家中就餐，也可以自取食物。

儘管家庭廚房被免除了許多餐飲設施的要求，但仍然需要接受聖縣環境衛生局的檢查。

縣府中文信息官張繼月（Anne Chang）指出，家庭廚房製作的食品不可以拿到街邊售賣，所以如食品餐車、街頭攤販都不屬於家庭廚房的範疇。

「縣府的目的是鼓勵大家合理合法的經營。」張繼月說，「擁有環境衛生部頒發的許可證，家庭廚房的食客也能夠更放心的購買，而家庭廚師在社區宣傳的時候，也更有說服力。」

張繼月表示，所有家庭廚房的參與者將完成一節食品安全認證的課程，會有工作人員詳細解釋食品衛生安全的規定。「2023年的申請費用是免費的，這對於已經在售賣美食，或是計畫進入餐飲業的居民是一個很好的機會。」張繼月說，「環境衛生部門會在本年度舉辦說明會，並會提供多語言的協助。」

縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，當人們得知這項業務是由縣府許可，並且食物也被檢查合格，食客便可以安全放心地食用了。

經營家庭廚房的年費是635元，另外還有一次性340元的申請費。得益於此次撥款，申請費將被免除一年。

餐飲業

食品行業在疫情期間遭受了巨大損失，根據聖縣環境衛生部的統計，至少有1500家餐廳永久性關閉。縣議會批准免除小餐飲企業2023年的許可年費。最常見的餐飲企業為僱員在5人以下的快餐店，許可費為每年789元。

艾倫伯格表示，餐飲業是聖縣的經濟支柱，為社區提供了最基本的服務。「對小商業的救濟是即時和必要的，也是縣府的合理投資。」艾倫伯格說。

華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，與大公司和上市公司相比，小商業更難從疫情中恢復，少數族裔經營的商業受到的損失更嚴重。「我很高興能夠幫助本地小型食品企業，為他們提供寶貴的就業機會，確保居民有營養的食物可選擇。