矽谷科技業聚起來 僑委會力促世界台商高科技產業合作

駐舊金山辦事處及金山灣區僑教中心3月14日晚間舉辦「世界臺商高科技產業合作精進方案感恩說明會」，僑商界領袖及代表40多人參與。（僑教中心提供）

駐舊金山 辦事處及金山灣區 僑教中心3月14日晚間舉辦「世界臺商高科技產業合作精進方案感恩說明會」，力促世界台商高科技產業合作，駐舊金山辦事處賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及駐舊金山辦事處各組長出席，另世界台灣商會聯合總會、全球玉山科技協會（GMJ）、北美洲台灣工程師協會（NATEA）、矽谷 台美產業科技協會（TAITA）、北加州台灣工商會及舊金山灣區台灣商會等僑界領袖及代表40多人參與。

賴銘琪表示，促進台灣與矽谷高科技產業交流發展是政府一直努力目標，僑教中心是提供僑社服務的第一線，感謝僑社對於僑務對於外交的支持，共同推展國家外交及與駐外國交流。

莊雅淑表示，僑務委員會委員長徐佳青關心海外僑台商發展，期盼結合僑台商力量共同支持台灣，矽谷是美國高科技重鎮，促進世界台商高科技產業合作，以及促進台美之間科技商機交流，需要科技僑團及商會等僑社努力。

她說，僑委會努力凝聚僑社力量支持國家發展腳步不停歇，今年9月台灣將舉辦國際半導體展，僑委會配合展期將規畫安排「僑台商高科技主題參訪團」，歡迎矽谷科技僑團組團回台參訪，共促商機。

與會社團代表紛紛發表感言，世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、世總國際事務委員會主任委員吳怡明表示，感謝僑委員及金山辦事處對僑胞的關懷，促進商會與科技僑團互動交流。

全球玉山科技協會（GMJ）理事長胡立民及名譽理事長陳鈞亞、北美台灣工程師協會（NATEA）總會長余金榜、矽谷臺美產業科技協會（TAITA）會長李俞瑩表示，矽谷科技僑團一定配合政府促進矽谷與台灣科技交流，共促商機。

北加州台灣工商會長蕭柏楊及舊金山灣區台灣商會代會長張嘉周表示，商會會員橫跨各行業，透過活動，可增進會員與高科技產業合作。

該活動包含駐舊金山辦事處經濟組長陳愛蘭、科技組長孫珍理、學務組長蕭美蕙、台貿中心主任鄒長青、領務組長張麗賢、觀光組副主任洪幸慈、僑務副組長侯國南等代表，也分別介紹相關業務服務，增進僑社對駐舊金山辦事處服務認識與了解。

意見交流時間，與會僑領熱烈提問與交流，現場氣氛熱烈，與會各僑領允諾將持續支持僑委會力促世界台商高科技產業合作 ，促進台美之間科技商機交流。