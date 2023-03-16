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紫斑蝶繪本作家現身 帶孩子瀏覽台灣風情

記者江碩涵／南灣即時報導
金山灣區僑教中心固定每月舉辦親子故事時間（story Time）。（僑教中心提供）
金山灣區僑教中心固定每月舉辦親子故事時間（story Time）。（僑教中心提供）

金山灣區僑教中心3月15日上午舉辦親子故事時間（story Time），三月中心圖書館親子故事時間以蝴蝶為主題，邀請到住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee，為小朋友們講述台灣知名的紫斑蝶遷徙故事，讓孩子們和紫斑蝶Kai一起來場探索台灣之美的旅程。

Crystal Z. Lee雖在美國出生，但童年有一大段時間是在台灣長大，對於成為一位繪本作家抱有使命感，希望透過繪本傳揚更多的台灣傳統文化。

Crystal表示，這次受到僑教中心邀請感到非常榮幸，有機會用自己創作的繪本「Kai The dancing butterfly（飛舞紫斑蝶）」，介紹台灣的蝴蝶與台灣在地之美給孩子們。

她說，台灣是蝴蝶王國，每年都有大量的蝴蝶在境內遷徙，遷徙過程中會遇到許多的冒險，她運用繪本，透過紫斑蝶Kai的飛行，帶領孩子們一起在繪本裡展開一場台灣之旅。

Crystal在現場直接以作者的身分講述故事，讓前來參與活動的媽媽、小朋友聽得津津有味，小朋友們一邊聽著故事、一邊玩著Crystal帶來的手作紙蝴蝶，玩得不亦樂乎。活動結束後，小朋友們在中心圖書館兒童遊戲室及童書角落區，開心玩耍各類玩具及閱讀童書繪本，不捨回家，媽媽們更把握時機聚在一起交流、聊天，分享育兒心得，也更加認識僑教中心各項僑務服務。

僑教中心主任莊雅淑表示，感謝Crystal Z. Lee帶領孩子透過紫斑蝶故事探索台灣，她同時也能向民眾介紹最新的僑務服務，包含智能僑務i僑卡，申辦可享全球4000家特約商店服務，鼓勵加入僑務電子報及僑教中心臉書粉絲團，即時掌握最新僑務訊息，以及分享僑委會僑胞服務手冊蒐集僑胞關心戶籍、健保、國民年金等多元議題。

住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee（左）與僑教中心主任莊雅淑（右...
住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee（左）與僑教中心主任莊雅淑（右）合影。（僑教中心提供）
僑教中心主任莊雅淑也在現場向民眾介紹最新的僑務服務。（僑教中心提供）
僑教中心主任莊雅淑也在現場向民眾介紹最新的僑務服務。（僑教中心提供）
金山灣區僑教中心邀請到住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee，為小朋...
金山灣區僑教中心邀請到住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee，為小朋友們講述台灣知名的紫斑蝶遷徙故事。（僑教中心提供）

灣區 圖書館 親子

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