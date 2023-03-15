亞裔發光 美國亞洲藝術節聖荷西舉行 推廣族群認識

美國亞洲藝術節在聖荷西舉行，希望在社區推廣亞裔文化。（記者李榮／攝影）

由紅花石國際電影 節「Poppy Jasper International Film Festival」華語單元主辦、「filmway」承辦，矽谷 科技華商協會及GG Conections 聯合主辦的美國亞洲藝術節在聖荷西舉行。藝術節集電影、畫展攝影展，時尚及音樂演出於一體，藉由慶祝不同形式的亞洲藝術展現各民族的文化特色，希望深入推廣亞裔文化。

本次活動由紅花石國際電影節華語單元主席、filmway創始人，宋珊珊（Shanshan Whittall）擔任總策華。獲獎藝術家、策展人，矽谷科技華商協會副會長徐萍（Lily Xu），知名時裝設計師GG Conections創辦人Debbie Nghiem擔任聯合策畫。藝術節包括電影觀摩、時裝表演、紅毯頒獎、畫展及藝術品拍賣，以及各式表演和酒會。

包括州參議員柯提斯（Dave Cortes）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan） 、副市長卡梅（Rosemary Kamei）、利佛摩市長馬查德（John Marchand），薩拉度加副市長趙燕、巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）、密爾比達市議員Hon Lien，以及加州財務長馬世雲等人都恭賀活動的成功。

電影節現場放映了來自世界各地的電影，並且舉辦導演 面對面對話的環節，同時與在好萊塢工作30年的資深電影人，獨立電影節獲獎的獨立導演，及年輕的電影工作者一起暢談電影創作、疫情對電影人的影響，及如何幫助獨立電影人在美國繼續創作。

藝術展則展出知名藝術家們的作品，其中包括美籍華裔藝術家Charles Zhang、Rey Chen、Lily Xu及Jenn Guan等人。四位藝術家也為藝術節籌款捐贈數幅作品，在頒獎典禮中拍賣。

時裝秀展示了國際知名時裝設計師Debbie Nghiem、奧斯卡葛萊美晚宴禮服設計師Shekhar Rahate、越南國寶設計師Ella Phan等人的作品。來自紐約時裝周的化妝團隊也大展身手，呈現特別的時裝盛宴。

頒獎典禮中，還穿插有中國特色變臉、旗袍秀、印度舞蹈、韓國大鼓、魔術等表演。電影人石潭軒憑藉短片，用好萊塢的方式講述中國故事榮獲最佳短片新銳導演獎。他進一步透露，未來會繼續講述中國故事，給大家帶來更多驚喜。

頒獎典禮也表彰各大族裔代表，包括印度、越南、華裔等。被表揚的華裔代表是中興電腦創辦人楊俊龍和矽谷科技華商協會理事王葆蓉（Helen Wang）。楊俊龍表示，未來會繼續為自己、家人，以及員工努力，為社區做出貢獻。