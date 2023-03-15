我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維持台邦交 宏國開價3億 中國願貸款：與台斷交

瑞信再爆危機 道指跌280點

亞裔發光 美國亞洲藝術節聖荷西舉行 推廣族群認識

記者李榮／聖荷西即時報導
美國亞洲藝術節在聖荷西舉行，希望在社區推廣亞裔文化。（記者李榮／攝影）
美國亞洲藝術節在聖荷西舉行，希望在社區推廣亞裔文化。（記者李榮／攝影）

由紅花石國際電影節「Poppy Jasper International Film Festival」華語單元主辦、「filmway」承辦，矽谷科技華商協會及GG Conections 聯合主辦的美國亞洲藝術節在聖荷西舉行。藝術節集電影、畫展攝影展，時尚及音樂演出於一體，藉由慶祝不同形式的亞洲藝術展現各民族的文化特色，希望深入推廣亞裔文化。

本次活動由紅花石國際電影節華語單元主席、filmway創始人，宋珊珊（Shanshan Whittall）擔任總策華。獲獎藝術家、策展人，矽谷科技華商協會副會長徐萍（Lily Xu），知名時裝設計師GG Conections創辦人Debbie Nghiem擔任聯合策畫。藝術節包括電影觀摩、時裝表演、紅毯頒獎、畫展及藝術品拍賣，以及各式表演和酒會。

包括州參議員柯提斯（Dave Cortes）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan） 、副市長卡梅（Rosemary Kamei）、利佛摩市長馬查德（John Marchand），薩拉度加副市長趙燕、巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）、密爾比達市議員Hon Lien，以及加州財務長馬世雲等人都恭賀活動的成功。

電影節現場放映了來自世界各地的電影，並且舉辦導演面對面對話的環節，同時與在好萊塢工作30年的資深電影人，獨立電影節獲獎的獨立導演，及年輕的電影工作者一起暢談電影創作、疫情對電影人的影響，及如何幫助獨立電影人在美國繼續創作。

藝術展則展出知名藝術家們的作品，其中包括美籍華裔藝術家Charles Zhang、Rey Chen、Lily Xu及Jenn Guan等人。四位藝術家也為藝術節籌款捐贈數幅作品，在頒獎典禮中拍賣。

時裝秀展示了國際知名時裝設計師Debbie Nghiem、奧斯卡葛萊美晚宴禮服設計師Shekhar Rahate、越南國寶設計師Ella Phan等人的作品。來自紐約時裝周的化妝團隊也大展身手，呈現特別的時裝盛宴。

頒獎典禮中，還穿插有中國特色變臉、旗袍秀、印度舞蹈、韓國大鼓、魔術等表演。電影人石潭軒憑藉短片，用好萊塢的方式講述中國故事榮獲最佳短片新銳導演獎。他進一步透露，未來會繼續講述中國故事，給大家帶來更多驚喜。

頒獎典禮也表彰各大族裔代表，包括印度、越南、華裔等。被表揚的華裔代表是中興電腦創辦人楊俊龍和矽谷科技華商協會理事王葆蓉（Helen Wang）。楊俊龍表示，未來會繼續為自己、家人，以及員工努力，為社區做出貢獻。

電影 導演 矽谷

上一則

灣區科技公司執行長變偷窺之狼 多次在中半島女廁犯案

下一則

史丹福員工為報復同事 謊稱被強暴

延伸閱讀

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界
聯邦應對矽谷銀行危機 聖荷西市長馬漢轟「軟弱」

聯邦應對矽谷銀行危機 聖荷西市長馬漢轟「軟弱」
過去5個月企業裁員潮 約10萬人失業

過去5個月企業裁員潮 約10萬人失業
美半導體製造商Infinera考慮求售 股價應聲大漲

美半導體製造商Infinera考慮求售 股價應聲大漲
37年姐妹市 都柏林市長訪聖荷西

37年姐妹市 都柏林市長訪聖荷西

熱門新聞

暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
大氣河襲擊灣區，14日上午抵達南灣一帶，強風大到連房屋都發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

風暴抵達矽谷 如颱風過境…灣區15萬戶停電

2023-03-14 16:25
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

2023-03-15 01:27

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」