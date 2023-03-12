「和平、愛、團結」繪畫巡迴展 反歧視倡亞裔平權

「和平、愛、團結」（Peace、Love、Unity）青少年兒童繪畫巡迴展，在庫比蒂諾耆英中心舉行。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣公平和社會正義局（DESJ）、Omniware Networks、世界青少年藝術家協會（WAOYA）等組織聯合舉辦名為「和平、愛、團結」（Peace、Love、Unity）青少年兒童繪畫比賽，精選近百幅作品在聖他克拉拉縣政府開展，聖他克拉拉縣副縣長等人都參與。在聖縣的支持下，入選畫作在多個圖書館、博物館等巡迴展出一年，展覽本月到庫比蒂諾耆英中心巡展。而三月份正好是全國青年藝術月，活動的推動人、Omniware Networks代表Judy Shen指出，希望藉機能進一步提倡青年藝術家在音樂、舞蹈和繪畫藝術等方面的才華，傳遞追求和平、倡導愛，呼籲團結反對歧視的訴求。

這次的青少年兒童繪畫比賽共分為三組，分別為5-8、9-12、13-17歲三個年齡段，共收到近300幅的畫作，最後一共頒發10面金獎、20面銀獎，以及30面銅獎。參賽學生將愛心、鴿子、橄欖枝、地球、各國國旗、人們牽手等元素互相混合，呈現在作品上。有些人表達出對於和平的快樂與嚮往，另外還有學生呈現出世間不和平的難過，以及對於戰亂的厭惡。

在庫比蒂諾耆英中心開幕式上，加州 藝術委員會也頒發感謝狀，給長期推動教育 的藝術老師方雲華，表彰他一直以來對於青少年與少兒藝術教育的成就。另外，加州藝術委員會也表揚庫比蒂諾耆英中心，感謝中心在社區領導與文化方面，起了積極的作用。

方雲華指出，在所有學畫的學生中，創造和學習訓練非常重要，而參加繪畫比賽是發揮創造能力很好的機會。另一位老師Emma Zhou則說，這次繪畫的主題每個人是一的，但是大家表達的手法各不相同。

當日開幕式的活動中，Mia Li以及Yuxi Wang兩位多次在青少年舞蹈才藝大賽得獎華人 學生表演舞蹈，開場炒熱氣氛。此外，另一位華人Liliana Chai也以一曲高難度舒曼鋼琴獨奏獲得滿堂喝彩。

世界青少年藝術家協會（WAOYA）的會長的Helen Ren發言表示，比賽與展覽的目的，就是希望實現青少年藝術家對於「和平、愛、團結」的渴求。家長義工代表Derek Xie與Dong Zheng則表示，繪畫展非常有意義，孩子在這項藝術教育專案中，學到了創造力和想像力。此外，學生管悅譯、李庫柏、楊睿恒、董丰銘等人也上台介紹自己的作品。

庫比蒂諾耆英中心的主管桂爾（Alex Greer） 指出，非常榮幸能夠舉辦這場展覽，展示了年輕一代的才華和創意，「這場展覽不僅給觀眾們帶來了啟發，也為我們社區帶來了積極的影響。 」不僅展示了社區的多元文化，也替年輕人提供了發表自己才華的機會，將激勵更多的年輕人參與藝術創作和表達，同時也深化、庫比蒂諾社區的文化發展， 加強社區的凝聚力。

「和平、愛、團結」繪畫展將在庫比蒂諾耆英中心展出到3月24日。