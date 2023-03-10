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新電影「沒有地址」加州首府開拍 透析美國無家可歸問題

記者江碩涵／沙加緬度即時報導
電影追蹤了幾位無家可歸者的旅程，由好萊塢大明星詮釋無家可歸者的心聲。（翻攝自ABC10）
電影追蹤了幾位無家可歸者的旅程，由好萊塢大明星詮釋無家可歸者的心聲。（翻攝自ABC10）

電影「沒有地址」（No Address）目前正在加州首府沙加緬度開拍，主題如同電影名，主要提到美國的無家可歸問題，電影追蹤了幾位無家可歸者的旅程，並有威廉鮑德溫、貝佛莉狄安姬洛以及葛萊美獎得主Ashanti、「家庭大改造」的泰潘寧頓以及「陰屍路」演員山德貝克利（Xander Berkeley）等人演出，透析加州目前面臨的無家可歸問題，電影預計今年12月上映。

「沒有地址」（No Address）的片場設在沙加緬度，由當地一個辦公室空間改造為製片辦公室和工作室中心。製片為莎莉福西爾（Sally Forcier），她曾參與多部好萊塢著名電影，她曾說過製作「沒有地址」這部電影是她最大心願。

福西爾說：「我注意到在招募演員和工作人員的時候，幾乎每個人都曾經有過無家可歸的經歷，無論是個人還是身邊的親友。對我個人來說，我的母親就是一個無家可歸者，她的生活非常艱難，但是我非常愛她，有時不知道她在哪裡的感覺，很痛苦。」

山德貝克利和他所飾演的角色，都是有藝術才華的人，他談論這部影片時表示：「希望做一些事情來講述無家可歸者的故事，無家可歸者問題在這個國家已經失控了，所以任何能夠引起更多關注、可能有助於建設設施、為需要幫助的人尋找治療和照顧的東西都會很棒。」

「沒有地址」製片團隊表示，這是一個故事，講述五個被家庭或社會系統拋棄的人，發現自己流落街頭，他們走在一起，互相支持，克服來自當地幫派和環境的挑戰，並表現出勇氣，成為他們的彼此。

製片團隊表示，希望這部片能打開人們的心扉，並提醒大家，街上有很多人不應該出現在那裡，人們通常認為所有無家可歸者都是癮君子或有精神問題，但事實上也有許多無家可歸者，是無法支付房租的普通人、18 歲以上後得不到社會支持的寄養青年、失去親人的人等，尤其隨著通貨膨脹，許多人現在離無家可歸，只差一張薪水支票而已。愈來愈多的人無家可歸，許多人也在與精神問題和毒癮作鬥爭，這些都需要解決。

沙加緬度身為加州首府，一樣面臨無家可歸的問題，而此片在首府開拍，也別具意義。電影預計今年12月上映。

新電影「沒有地址」（No Address）目前正在加州首府沙加緬度開拍，談論美國...
新電影「沒有地址」（No Address）目前正在加州首府沙加緬度開拍，談論美國的無家可歸問題。（翻攝自ABC10）

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