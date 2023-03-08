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愛爾蘭都柏林市長訪問聖荷西 慶祝37周年姐妹城市

記者王子涵／聖荷西即時報導
馬漢指出，聖荷西是美國矽谷的中心，而都柏林又被稱為「硅港」。（記者王子涵/攝影）
馬漢指出，聖荷西是美國矽谷的中心，而都柏林又被稱為「硅港」。（記者王子涵/攝影）

愛爾蘭共和國首都都柏林市市長及市議會代表團，8日造訪南灣聖荷西市，慶祝兩市37年的姐妹城市關係，同時就住房、教育、經濟發展等議題展開討論。市長馬漢（Matt Mahan）舉行升旗儀式歡迎。

1986年，在聖荷西前市長麥克亨瑞（Tom McHenry）的努力下，兩市成為姐妹城市。37年來，兩市在經濟發展、藝術、教育、體育等多方面展開合作。

馬漢指出，聖荷西是美國矽谷的中心，而都柏林又被稱為「硅港」。「我們在同一條跑道上。」馬漢表示，兩市還建立了優秀的學生交換項目，讓年輕人可以跨過海洋，體驗不同的文化。兩市面臨著相同的挑戰，如高房價導致的遊民危機等。「我們需要合作，創造更好的未來。」

都柏林市市長康羅伊（Caroline Conroy）首次來到聖荷西，她很期待近日參加愛爾蘭的國家節日，聖派翠克節（St. Patrick's Day）在聖荷西的慶祝活動。她表示，兩市面臨著相同的挑戰，她十分願意與聖荷西的市府官員和城市建設者們分享和交流經驗。

參與活動的還有愛爾蘭領事館總領事史密斯（Micheál Smith.）、聖荷西副市長卡梅（Rosemary Kamei）、市議員科恩（David Cohen）、多恩（Bien Doan）、奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、佛利（Pam Foley）、市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）等。

愛爾蘭領事館總領事史密斯。（記者王子涵/攝影）
愛爾蘭領事館總領事史密斯。（記者王子涵/攝影）
從右到左：都柏林市市長康羅伊、聖荷西市長馬漢、聖荷西市經理馬奎爾。（記者王子涵/...
從右到左：都柏林市市長康羅伊、聖荷西市長馬漢、聖荷西市經理馬奎爾。（記者王子涵/攝影）
從左到右：都柏林市市長康羅伊、聖荷西市長馬漢、愛爾蘭領事館總領事史密斯。（記者王...
從左到右：都柏林市市長康羅伊、聖荷西市長馬漢、愛爾蘭領事館總領事史密斯。（記者王子涵/攝影）
聖荷西市長馬漢（右四）歡迎都柏林市市長康羅伊（右三）及其代表團。（記者王子涵/攝...
聖荷西市長馬漢（右四）歡迎都柏林市市長康羅伊（右三）及其代表團。（記者王子涵/攝影）
市長馬漢（Matt Mahan）舉行升旗儀式歡迎。（記者王子涵/攝影）
市長馬漢（Matt Mahan）舉行升旗儀式歡迎。（記者王子涵/攝影）

聖荷西 教育 矽谷

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