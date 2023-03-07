大風雨影響 矽谷公園樹木突倒下 壓死44歲母親

很多華人常去的「Rancho San Antonio」公園竟發生樹木倒下、壓死登山客的意外。（記者李榮／攝影）

位於庫比蒂諾、許多華人常前往健行運動的「Rancho San Antonio」公園的「PG&E Trail」驚傳大樹倒塌、壓死民眾的意外。一名44歲的母親在陪同兒子參加童子軍健行活動時，一顆大樹卻突然倒塌。女子被樹幹砸中，重傷不治。

該宗不幸的事件發生在3月5日早上。聖他克拉拉縣消防局是於當日早上十時許或接獲報案，稱該公園內有一棵大樹倒塌，一名女性的登山者被倒塌的樹幹壓到。救援人員立即前往營救，由於前幾天連續的雨勢導致公園步道 非常泥濘，救援團隊還出動了四輪越野車（ATV），才順利抵達事發地點。

據當日在場的目擊者表示，該棵樹木倒下之前並沒有徵兆，四周也沒有告示牌或者警告。這名目擊者表示，事發後大家試圖將樹幹抬起，希望能創造一些空隙，檢查遭樹幹壓倒女子的生命跡象。後來大家合力在下面放了一顆石頭，讓樹幹能夠不直接碰到受害女子的身體，「這是我們能做的最好的事情了。」當時女子17歲的兒子也在旁，且拒絕離開。

不過，救援人員到場時就宣布女子已不治。聖他克拉拉縣確認身份後，認定女子為44歲的聖荷西 居民娜提雅（Vidyut Nautiyal）。

娜提雅是聖荷西州立大學（San Jose State University）2009年碩士班的畢業生，主修為營養科學。她是營養與健康管理方面的專業人士。

由於當日事發時是童軍的活動，美國童子軍矽谷 蒙特利委員會（The Silicon Valley-Monterey Bay Council of the Boy Scouts of America）對於該事件也發出聲明表示，很遺憾確認有一名成年人在健行活動中因樹木倒下而意外身亡。死者確認是童子軍成員的家長，當時一行人在「Rancho San Antonio」公園參加計畫中的健行活動。其他的童子軍成員都很安全，並沒有受傷。

目前整起事件還在調查之中，公園的管理方也在了解該樹木倒下的原因。