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聖荷西男子蓄意炸毀變電箱 致使1000戶停電

記者王子涵／聖荷西即時報導
卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）
卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）

3日，聖荷西警局炸彈清理部隊、危險品處理部隊以及聯邦探員突襲搜查了聖荷西南部的一處民宅，居住在其中的一名男子被指控與兩起太平洋瓦電變電器爆炸案有關。

聖他克拉拉縣地檢處表示，其中一處受損的變電器位於Westfield Oakridge Mall的梅西商場附近。

根據地檢處3日提交的一份起訴書顯示，36歲的卡拉賽夫（Peter Karasev）被指控兩項點燃破壞性裝置罪，一項縱火罪，兩項破壞電纜罪，以及一項持有炸彈製造材料罪。

卡拉賽夫在上周三被警方抓捕，他還犯下三項危害兒童的重罪，因為在其製造炸彈的房屋中生活著三個年幼的孩子。

調查人員目前並未透露嫌犯確切的動機。周五上午，卡拉賽夫在聖荷西被提審。聽證會上，代表卡拉賽夫出庭的公辯人蒙托亞（Christopher Montoya）表示，卡拉賽夫請求在監督下被釋放，他必須照顧其孩子，並且他沒有犯罪記錄。

聖縣副地檢長羅賓森（Victoria Robinson）表示反對，他指出卡拉賽夫與12月8日和1月5日的兩起變壓器爆炸案有關，這導致1000多戶居民停電。同時，卡拉賽夫的家中囤積了大量危險化學品，也使得周圍社區處於危險之中。目前，附近的幾位鄰居仍然無法回到家中，警局正努力保護社區安全，羅賓森表示這可能需要幾天的時間。

羅賓森說：「很明確的一點是，他對社區構成了威脅。」

法官最終采納了羅賓森的建議，在庭審結束後羅賓森被送往監獄，並不得被保釋。法官還為其三個孩子簽署了保護令，卡拉賽夫將於4月26日繼續接受審理。

1月5日凌晨，一處位於Santa Teresa大街的變電器發生了爆炸，附近一處牙科診所的玻璃被震碎。隨後警方將這起爆炸與12月8日發生在梅西商場的變電器爆炸案聯繫了在一起。通過監控錄像和手機定位追蹤技術，警方找到了嫌疑人卡拉賽夫。

根據監控攝像顯示，爆炸後一個騎著自行車的男子將一個背包放在變壓器旁邊，在離開不久後便發生了爆炸。

太平洋瓦電公司表示，如果變壓器發生某種故障，更有可能升溫並起火，而非爆炸。「這說明爆炸原因來自於外部的爆炸裝置。」

兩起爆炸有許多相似之處，時間都發生在凌晨，嫌疑人手法也相同。根據手機信號所在的位置比對，卡拉賽夫同時出現在兩起事故地點的附近。警員表示，在發生爆炸的幾分鐘後，卡拉賽夫曾在網上搜索「聖荷西新聞」、「定向炸藥」等詞彙。

卡拉賽夫辯解稱，他正在測試火箭模型，所以才會擁有危險爆炸物。警方表示，嫌疑人目前在佛斯特市的電動機器人公司Zoox工作，該公司是亞馬遜的子公司，而卡拉賽夫是一名機器學習方面的高級工程師。

警探在採訪卡拉賽夫三個孩子的母親時，證實了卡拉賽夫有夜間騎行的習慣。

卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）
卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）
卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）
卡拉賽夫被認為與兩起太平洋瓦電變電箱爆炸案有關。（記者王子涵/翻攝）

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