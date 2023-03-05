飛揚藝術團春晚 「若思念、便思念」

飛揚藝術團正籌備第14屆的硅谷春晚。（張麗虹提供）

在灣區 有多年歷史的文化團體「飛揚藝術團」宣布，繼2022年、飛揚成立30周年的大型演出「唐絹」主題歌舞晚會之後，今年又將於3月11日晚上7時，於聖荷西表演藝術中心舉辦大型演出。這次也是飛揚藝術團第14屆的硅谷春晚活動，主題定為「若思念、便思念」。

飛揚藝術團自1991年以來就是非營利組織，宗旨是透過表演藝術、社區服務和教育，將中國文化作為美國社會不可或缺的一部分。並且也希望藉由與其他社區的藝術組織合作，促進多元文化。此外，更期待透過國際文化活動，促進全球文化交流。

飛揚藝術團執行總監張麗虹表示，飛揚近來都在緊鑼密鼓地規畫新一台的專業編導的舞台製作「若思念、便思念」（英文主題為「To Where We Belong」）。演出節目內容以「思念」為主線，帶觀眾穿越地球上的春、夏、秋、冬四季，並且讓大家觀賞到不同民族、不同時代，以及不同地域的人們的音樂和歌舞。

「我們都是地球的居民，無論我們來自何方，我們都帶著對地球上某一片土地的眷念。帶著對那片土地上的人們的愛和關懷。我們歸屬於地球，地球是我們共同的故鄉。」飛揚藝術團表示，整場晚會從春天的生機希望，到夏天的火熱蓬勃，再到秋天的深沉內斂，最後歸結於冬天的人間溫情，「演繹一年四季的故事，歌唱人們對地球這個共同家園的熱愛，探討每個地球人心中的歸屬感。」

當日演出的總導演是中國國家一級編導韓峰。韓峰表示，自己是從疫情三年以來無數家庭的悲歡離合中汲取創作靈感，確立晚會主題為：思念。他認為，思念是立意充滿浪漫和溫情，觸動了在美各族裔人群內心最柔軟的地方。特別是美國是移民 熔爐，而每個移民都有一個內心的故園。無論被生活的浪潮蕩滌到哪裡，都始終會鄉心難泯，鄉情難卻。

當日節目主題歌由灣區青年歌手傅騰歷擔當；雙人舞則由中國一流舞蹈家孫文龍和一名前舊金山芭蕾舞團韓裔 女演員連袂演繹一對情侶。舞蹈方面還有阿根廷探戈、墨西哥舞、印度舞，以及中國古典舞等多文化詮釋。特別是中國舞部分，這次飛揚藝術團的舞者歷時近一年的排練，準備一組展現中國多民族舞蹈藝術的作品，包括現代舞、古典舞、秧歌，還有來自中國各個地區的民族舞蹈等原創作品。

來自台灣的歌手林吉玲也將演唱一首台灣歌手陳立農的「此時明月」，和香港歌壇常青樹汪明荃的「萬水千山總是情」。另外，在國際合唱界有相當知名度的灣區本土少兒合唱團「晶晶合唱團」，也將在晚會壓軸。晶晶合唱團兒童成員們會用清澈如水的多聲部合唱，演繹「wonderful world of love」和「想你的365天」等歌曲，希望晚會推向思念的最高潮。