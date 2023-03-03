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矽谷創業家胡立民：工作與生活平衡才能享受美好人生

記者江碩涵／灣區即時報導
全球玉山科技協會理事長胡立民說，經過了人生起起落落，如今他才發現，人生最重要的事情不是要贏，而是照顧好自己和家庭。（記者江碩涵／攝影）
全球玉山科技協會理事長胡立民說，經過了人生起起落落，如今他才發現，人生最重要的事情不是要贏，而是照顧好自己和家庭。（記者江碩涵／攝影）

「成功要靠努力，但無法靠自己單打獨鬥，而是要靠人際關係，以及不斷的學習，才有機會贏來更多勝利。」全球玉山科技協會理事長胡立民（Dr. Limin Hu）說，經過了人生起起落落，如今他才發現，人生最重要的事情不是要贏，而是照顧好自己和家庭，唯有工作與生活平衡，才能享受更美好的人生。

胡立民是矽谷灣區知名的創業家，1998年創辦Ellie Mae，2019年以37億元被私募公司收購，成為矽谷華人成功創業的典範。他現任全球玉山科技協會理事長，同時也是矽谷美華科技商會會長，並創辦華人特殊兒童之友。

胡立民受邀於金山灣區媽媽教室「生活講座」，並與民眾分享他創業成功的故事，以及事業與人生雙贏的秘方。金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、金山灣區媽媽教室負責人高玉麗及數十位民眾出席，共同分享生活經驗與點滴。

胡立民畢業於柏克萊加大電機及電腦博士，先在IBM研究中心工作，因緣際會下在矽谷Teknekron育成中心，開始進行創業學習，曾創業了許多公司，起起落落，因緣際會下1998年創辦金融科技公司Ellie Mae，並獲得巨大的成功。

他在創業過程中有許多自己的獨門心法。胡立民笑說，他一度捉襟見肘，覺得自己隨時都要破產，也一度過度在工作事業上，而沒有顧到家庭與家人。他創了這麼多行業，至今覺得最成功的，其實是非營利組織—華人特殊兒童之友。

他說，當年發現自己的小孩是自閉症時，太太也得了憂鬱症，再加上母親阿茲海默症，而他正在創業最忙碌的時刻，但他決定先放下事業，與好友醫師王彥邦合作成立華人特殊兒童之友，招募了許多工作人員、老師、志工等，讓有特殊需求的華人孩子有去處。

胡立民說，這也是他此生認為最成功、也最快樂的創業內容，因為他和他的朋友，兩個Doctor（一個博士、一個醫生），在事業上都很有成就，居然為了非營利組織的活動，蹲在那邊剪紙做布置一整個晚上，大家一起合作把需要幫助的孩子牽起手來，把陽光帶進了許多人的家庭，也讓許多人在黑暗中知道如何摸索前進。

胡立民說，他最感動的是，曾遇到一個媽媽對他說，雖然生了特殊兒真的比一般兒童辛苦許多，但經歷了這一切，如果還有下輩子，她還是要這個孩子，她絕對不會放棄孩子。胡立民在會場上提到這段時，自己仍忍不住拭淚，也讓現場民眾感動不已。

回到工作與生活的話題，胡立民說，如果把創業精神當作爬山的話，直接搭直升機到山頂，一定沒有自己慢慢爬到山頂來得快樂，而這也是真正從工作中由衷得到成就感的方法。他建議，大家一定要照顧好自己和家庭，唯有工作與生活平衡，不與他人比較，找到自己想做的事情，勇往直前，才能從中找到真正的快樂。

全球玉山科技協會理事長胡立民在創業過程中有許多自己的獨門心法。（記者江碩涵／攝影...
全球玉山科技協會理事長胡立民在創業過程中有許多自己的獨門心法。（記者江碩涵／攝影）
全球玉山科技協會理事長胡立民（中）受邀於金山灣區媽媽教室「生活講座」，金山灣區華...
全球玉山科技協會理事長胡立民（中）受邀於金山灣區媽媽教室「生活講座」，金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑（左一）、金山灣區媽媽教室負責人高玉麗（左二）及數十位民眾出席。（記者江碩涵／攝影）

華人 灣區 矽谷

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