矽谷創業家胡立民：工作與生活平衡才能享受美好人生

全球玉山科技協會理事長胡立民說，經過了人生起起落落，如今他才發現，人生最重要的事情不是要贏，而是照顧好自己和家庭。（記者江碩涵／攝影）

「成功要靠努力，但無法靠自己單打獨鬥，而是要靠人際關係，以及不斷的學習，才有機會贏來更多勝利。」全球玉山科技協會理事長胡立民（Dr. Limin Hu）說，經過了人生起起落落，如今他才發現，人生最重要的事情不是要贏，而是照顧好自己和家庭，唯有工作與生活平衡，才能享受更美好的人生。

胡立民是矽谷灣區 知名的創業家，1998年創辦Ellie Mae，2019年以37億元被私募公司收購，成為矽谷華人 成功創業的典範。他現任全球玉山科技協會理事長，同時也是矽谷美華科技商會會長，並創辦華人特殊兒童之友。

胡立民受邀於金山灣區媽媽教室「生活講座」，並與民眾分享他創業成功的故事，以及事業與人生雙贏的秘方。金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、金山灣區媽媽教室負責人高玉麗及數十位民眾出席，共同分享生活經驗與點滴。

胡立民畢業於柏克萊加大電機及電腦博士，先在IBM研究中心工作，因緣際會下在矽谷Teknekron育成中心，開始進行創業學習，曾創業了許多公司，起起落落，因緣際會下1998年創辦金融科技公司Ellie Mae，並獲得巨大的成功。

他在創業過程中有許多自己的獨門心法。胡立民笑說，他一度捉襟見肘，覺得自己隨時都要破產，也一度過度在工作事業上，而沒有顧到家庭與家人。他創了這麼多行業，至今覺得最成功的，其實是非營利組織—華人特殊兒童之友。

他說，當年發現自己的小孩是自閉症時，太太也得了憂鬱症，再加上母親阿茲海默症，而他正在創業最忙碌的時刻，但他決定先放下事業，與好友醫師王彥邦合作成立華人特殊兒童之友，招募了許多工作人員、老師、志工等，讓有特殊需求的華人孩子有去處。

胡立民說，這也是他此生認為最成功、也最快樂的創業內容，因為他和他的朋友，兩個Doctor（一個博士、一個醫生），在事業上都很有成就，居然為了非營利組織的活動，蹲在那邊剪紙做布置一整個晚上，大家一起合作把需要幫助的孩子牽起手來，把陽光帶進了許多人的家庭，也讓許多人在黑暗中知道如何摸索前進。

胡立民說，他最感動的是，曾遇到一個媽媽對他說，雖然生了特殊兒真的比一般兒童辛苦許多，但經歷了這一切，如果還有下輩子，她還是要這個孩子，她絕對不會放棄孩子。胡立民在會場上提到這段時，自己仍忍不住拭淚，也讓現場民眾感動不已。