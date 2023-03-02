華裔創業家推金融App 幫亞裔快速漲信用 省房貸利息

「信用建造者」（Cheese Credit Builder）App，採取零存整取的方式，幫沒有信用分或信用分受損的亞裔用戶快速漲分數。（受訪者供圖）

華裔的創業家連潤雄（Ken Lian）和好友王臻、李卿怡發起了一家挑戰者銀行「Cheese」，發行借記卡（debit card），專門服務難以在主流銀行開卡的亞裔、華裔新移民 、留學生社區。他2日說，目前轉型業務，推出「信用建造者」（Cheese Credit Builder）App。採取零存整取的方式，幫沒有信用分或信用受損的亞裔用戶快速漲分數，前3月平均漲幅10到50分。有剛需置業的用戶漲了信用分，可相對低息買房。信用分相差50分，30年房貸利息差價11萬。

瞄準社區痛點 公司轉型信用建造者

連潤雄說，創立Cheese數年後，發行了十幾萬張。發現用戶普遍反饋，最難的是在美國快速建立信用。對於留學生或新移民來說，是幾乎沒有信用分。另外，有人因刷爆信用卡 、支付逾期、社安號盜用等問題，信用分受損、難快速提高。在實際生活中頗多麻煩。比如，移民或學生租房時，需核查信用。信用不好難租房，或需繳納兩、三個月的押金。很多人有買房剛需，信用分相差50分，30年房貸利息差價11萬。

考慮到用戶的大量需求，連潤雄和合夥人決定轉型產品，推出「信用建造者」App。採取零存整取的方式，幫用戶漲信用分。「傳統信用產品，是金融機構先借錢，你再去還，如信用卡。但如果用戶沒有信用分，不會批準信用卡。我們的邏輯反過來，任何人都可申請，開始存錢，存到滿了，再一次性返還本金，不用查詢申請者的信用歷史。2分鐘搞定申請註冊，後續不用操作，都是自動轉賬。」

華裔王臻、連潤雄、李卿怡創辦挑戰者銀行，並打造「信用建造者」（Cheese Credit Builder）App，幫沒有信用分或信用分受損的亞裔用戶快速漲分數。圖為其創業團隊。（記者劉先進 ／攝影）

零存整取漲信用 前3月平均漲幅10-50分

連潤雄說，所謂零存整取，就是用戶建立安全個人貸款 （security personal loan），類似存款產品。選擇12個月或24個月存入500、1000、2000元不等的存款。每個月存入一定數額，包含一點利息。「信用建造者」自動將存款從用戶的現有銀行賬戶，轉賬到Cheese合作的聯邦存款保險公司 (Federal Deposit Insurance Corporation)，存款受聯邦保護。

用戶存完後，一次性返還本金。用戶的貿易活動額度會傳給三大信用局，做到傳統信用卡無法做到的一點，讓信用種類多元化。用戶信用分前三個月平均漲幅15到50分，「不用等待存款完結時的12或24個月漲信用。」

華裔王臻、連潤雄、李卿怡（自左至右）創辦挑戰者銀行，並打造「信用建造者」（Cheese Credit Builder）App，幫沒有信用分或信用分受損的亞裔用戶快速漲分數。（受訪者供圖）

連潤雄說，「信用建造者」在去年11月內測，到今年1月22日（大年初一）發行，目前在安卓系統同類產品中下載量排名第七，蘋果第20（剔除一些查信用分的產品，可擠進前十），綜合排名第四。總下載量數萬，每周客戶增長40%。一位用戶信用分720分，後漲到834分。目前房貸利率較高，他準備提高信用分後，等利率降低馬上出手，同時買兩套房。另一用戶，欠了幾萬的貸款，希望將貸款整合到一張新卡上，利息低。但他信用分不高，用了產品6周，信用漲了35分。他成功轉移貸款，每個月便宜了幾百，一年省3000元。

創業者的浪漫，吃住辦公室 泡麵、榨菜如數家珍

連潤雄說，轉型產品中，頗多挑戰。一方面，需和三大信用局對接，但因為用戶數據屬於敏感類別，監管要求嚴。由於此前談判借記卡業務時，積累不少高層人脈，才一一打通障礙，6個月內完成談判、轉型開發、內測、正式發布的流程。

「信用建造者」（Cheese Credit Builder）App，採取零存整取的方式，幫沒有信用分或信用分受損的亞裔用戶快速漲分數。（記者劉先進／攝影）

為開發產品，連潤雄和其他合夥人、同事，在南加Pasadena的辦公室內，熬夜奮戰幾個月。辦公室放著七八張行軍床，幾乎吃住在寫字樓。「我們吃了不計其數的泡麵和外面，經常開玩笑說，對泡麵、榨菜種類如數家珍。這也是屬於創業者的浪漫。」

他說，最近ChatGPT人工智能很火熱。由於不少客戶講中文，需個性化的服務，所以，公司承諾不使用ChatGPT做客服，人工客服會講中文。公司也獲得了著名風投機構Good water Capital的投資青睞，「行業的頭部產品，年收入一億元，我們對公司前景非常樂觀和自信。」