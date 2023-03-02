和風花社加州分社50周年展覽 主題「春天的聲音」

和風花社（Wafu Ikebana）加州分社將在本月4至5日舉辦50周年展覽「春天的聲音」。（和風花社提供）

和風花社（Wafu Ikebana）加州 分社將在本月4至5日舉辦50周年展覽，近 100 位花道藝術家將展出「春天的聲音」，展現鳥兒歌唱、微風輕拂、細雨飄落等喚起愉快的回憶及煥然一新、充滿活力的感覺。

其實和風花社的50周年花展原定於2020年3月舉行，時逢新冠疫情爆發而推遲至今年，今年的展出將展現花社營運半世紀以來最顛峰的創作。展覽為期兩天，地點在庫比蒂諾昆蘭社區中心（Quinlan Community），時間為上午10時至下午4時30分。

和風花社表示，佛利蒙高中聯合學區 （Fremont Union High School District ）成人教育計畫內幾乎所有花社學生都將參與花展，學生將透過各種形式、材料和藝術展現風格，另外每天也將有三場示範花道表演，時間為上午11時、下午1時、3時，參觀者可欣賞到各式各樣的花道作品，包含低淺花瓶、高直立花瓶、懸掛式、壁掛式、超大型作品等。

這項展覽活動由庫比蒂諾市、佛利蒙高中聯合學區和和風花社共同主辦。展覽及現場花道展示免費，入場者可捐款五元。

和風花社總部設在東京，在世界各地都有活躍的分社，和風花社加州分社創辦人清雅（Fusako Seiga Hoyrup）1970 年創立了加州分社，在她的指導和培訓下，分社已從一小群學生發展成為全球近200名敬業且具有藝術成就的成員，大多數成員居住在矽谷灣區，但有些人在加州以外的地方，甚至在日本 、歐洲。

清雅的花道傳播至全球，對日本文化具有相當大的貢獻。日本天皇曾頒發日本 2019年春季裝飾獎給她。和風花社課程由清雅、Mayshine Hwang和Connie Chen在庫比蒂諾、桑尼維爾教授，有關 和風花社50 周年展覽、課程和布置照片等更多訊息，可至網站http://www.wafu-ikebana.org查詢。