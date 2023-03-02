舊金山經文處將將恢復領務櫃台親辦服務

經文處將恢復領務櫃台親辦服務。（記者李榮／攝影）

駐舊金山 辦事處宣布，領務服務將自今年4月3日（周一）起全面開放，僑胞不須事先上網預約，就可將事先填妥的表格及應備的文件，直接帶到二樓領務大廳櫃台親辦護照、簽證、文件證明（含授權書）等業務。領務櫃台開放時間為周一至周五（聯邦假日除外）上午9時至下午1時。

經文處指出，配合美國新冠疫情 減緩，更為回應僑胞的殷切期盼，經文處將自4月3日起全面開放領務大廳，僑胞不須預約就可到經文處送件。屆時將依照抵達領務大廳的先後順序（first come, first serve）領取號碼條後受理。不過，由於領務人力仍非常有限，領務大廳將在下午1時準時關閉，請逾時的僑胞另擇期來處洽辦，或利用郵寄申辦。

經文處也提醒，為節省等候時間及提高服務品質，僑胞在抵達領務櫃台前，可事先下載並填妥相關表格，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費（可使用現金、cashier’s check或 money order支付，抬頭請寫：TECO）。辦理時恕不找零，也不接受個人支票與信用卡。到處親辦的申請案件如因缺件無法當天補齊，將無法收件。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考本處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。僑胞如有疑問，可電郵：[email protected]或致電：415-362-7681洽詢。

經文處並指出，儘管疫情高峰已過，但領務量與疫情前相較增加逾5成，同仁雖努力加班趕件，但在人力不足的情況下，現階段已累積可觀積件，導致發照時間延長，敬請僑胞諒解。目前晶片 護照工作天約8至10周、非晶片護照約5至6周、簽證、文件證明（包括授權書）及入國證明書約兩週，以上時間係自承辦人拆件後且相關文件齊備開始計算。

另外，南灣僑胞最關心南灣行定領務的服務。舊金山經文處指出，未來將隨時檢視領務人力負荷及積件處理情形，調整領務櫃檯對外開放時間及在人力允許情況下，研議恢復南灣行動領務的可行性，相關進展將另公告周知。