春天在哪裡呀？小編推薦灣區五大早春踏青好去處

海角天涯蘭茲角。（記者王子涵/攝影）

經歷過二月雨季的洗禮，舊金山灣區 告別了寒冷的冬季，再次煥發活力。隨著氣溫逐漸回暖，半月灣 的油菜花，佛利蒙的梨花相繼開放，正是感受早春氣息的好時候。小編整理了五個灣區踏青的好去處，快來看看哪裡最適合你們吧！

「海邊的油菜花」‧半月灣

今年的油菜花開的特別早，灣區有不少觀賞油菜花的聖地，而小編最推薦的還是位於半月灣的Wild Mustard Field。整片金黃的油菜花田地還有些許白色和紫色的小花點綴，特別出片！男士們快帶好相機，給小朋友們和女朋友拍出美美的照片吧。

因為這裡是私人農場，所以遊客相對會較少。門票大人10元，孩子5元，門口就有停車位。欣賞完油菜花，還可以去海邊的小道走一走，是遛狗、親子的好去處。

地址：Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019

「仙氣梨花」佛利蒙Ohlone College

想要欣賞梨花的小夥伴要抓緊了，二月底三月初是欣賞梨花的最好季節。梨花花期短，再過幾周等到一部分花瓣掉落，效果可是沒有現在好哦。灣區看梨花最好的打卡地無疑是位於佛利蒙市的Ohlone College，學校位於山腳下，大家開車過去可以停在校內付費的停車樓。

梨花最多的地方在Mission Blvd夾Pine St，純淨浪漫的梨花和淺色的衣服更配，滿滿春天的感覺。

地址：43600 Mission Blvd, Fremont, CA 94539

「集裝箱酒吧」金銀島

金銀島（Treasure Island）一直以來都是被灣區人忽略的旅遊地。這座處於海灣大橋中間的小島大部分為居民區，供大家遊玩的選擇很少，但是它獨一無二的地理位置，成為欣賞舊金山海岸的最佳地點之一。

疫情期間，一家別具一格的酒吧悄悄在金銀島開業，廢棄的集裝箱在這裡被賦予新的使命，面向海灣的一側還被撞上視野開闊的落地窗，讓你在品嘗好喝好看的飲料同時，還能將舊金山的全景一首眼底。沿海有一條不長的海邊小道，特別適合帶狗子遛彎。

地址：699 Avenue of the Palms, San Francisco, CA 94130

「無敵觀景台」Coit Tower

Coit Tower位於舊金山市中心的Pioneer公園，是小編最推薦的舊金山全景觀景台。沿路開車上山頂只需五六分鐘，如果你選擇步行爬山，可以從The Greenwich Steps出發，這裡也算是一個小眾的階梯景點。

出發之前可以隨身帶兩個25分硬幣，山頂的觀景望遠鏡可以清晰放大城市的每一角，甚至可以「偷窺」到惡魔島監獄，是周末徒步踏青不錯的選擇。

地址：1 Telegraph Hill Blvd, San Francisco, CA 94133

「海角天涯」蘭茲角 Lands End

許多人認識舊金山都是從遊覽進門大橋開始的，如果再次選擇遊覽，小編推薦從蘭茲角出發，沿著緊靠海岸線的林中小道，經過蘇特羅海水浴場（Sutro Baths)）舊址、沉船碎片、石子迷宮等景點，最終到達蘭茲角，遠遠地欣賞進門大橋跨海的全景。

如果大家選擇在日落黃昏前去，看著夕陽沉入大海，真有一種海角天涯的感覺。

地址：680 Point Lobos Ave， San Francisco, CA 94121